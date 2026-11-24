Durante su exposición en CADE 2026, el economista señaló que mejorar la nutrición, la educación y las habilidades laborales será determinante para que el Perú alcance un mayor crecimiento económico. | CADE 2026

Durante su exposición en CADE 2026, el economista señaló que mejorar la nutrición, la educación y las habilidades laborales será determinante para que el Perú alcance un mayor crecimiento económico. | CADE 2026 Difusión

El Perú tiene condiciones para alcanzar un crecimiento económico superior al 4%, pero sostener ese ritmo dependerá de su capacidad para mejorar la formación de sus trabajadores y corregir las deficiencias que arrastra desde la primera infancia. La anemia, los bajos niveles de aprendizaje y la informalidad laboral limitan la productividad del país, pese a las oportunidades que ofrecen sectores como la minería, la agroindustria y el turismo.

Esta fue una de las principales advertencias de Álvaro Monge, gerente de Macroconsult, durante su exposición sobre las perspectivas de la economía peruana en CADE Ejecutivos 2026, que se realiza en Urubamba, Cusco. El economista sostuvo que el país todavía tiene margen para acelerar su desarrollo, aunque necesita atender problemas estructurales que condicionan su capacidad de producir y generar mayores ingresos.

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“¿Tenemos capacidad para crecer 4%? Sí, en la medida de que logremos recuperar los niveles de capital humano y podamos administrar adecuadamente el cambio tecnológico disruptivo que estamos viviendo”, señaló.

Anemia y bajo rendimiento escolar limitan la productividad del Perú

Para Monge, una parte importante de las dificultades económicas del país tiene su origen en las condiciones en las que crecen los niños. Los problemas de nutrición y aprendizaje afectan las habilidades con las que una persona llega al mercado laboral, lo que posteriormente se refleja en menores oportunidades de empleo e ingresos.

En su diagnóstico, la desnutrición crónica infantil se mantiene alrededor del 12%, mientras que la anemia alcanza aproximadamente al 35%, sin mostrar mejoras sostenidas durante los últimos diez años. A ello se suma el bajo rendimiento educativo: según las cifras que presentó, apenas cerca del 10% de los estudiantes alcanza resultados adecuados en matemática y lectura.

El problema se arrastra durante las distintas etapas de formación. Monge puso como ejemplo el caso de un joven que ingresa al mercado laboral a los 19 años y que, debido a las deficiencias acumuladas durante su infancia y adolescencia, enfrenta mayores dificultades para acceder a un empleo de calidad.

“Si agarrábamos a un muchacho de 19 años al azar y lo poníamos en el mercado laboral, nos dábamos cuenta de que ese muchacho tenía un 90% de probabilidad de estar empleado en un sector informal”, explicó, al referirse a las estimaciones correspondientes a 2025.

La inserción temprana en estas condiciones puede tener consecuencias que se prolongan durante la vida laboral. Según el economista, ingresar al mercado de trabajo en la informalidad condiciona la posibilidad de mejorar posteriormente los ingresos y acceder a mejores oportunidades.

“Insertarse tempranamente en el mercado informal genera un condicionamiento hacia el futuro sobre la capacidad que vas a poder tener de recuperar ese perfil de ingresos”, advirtió.

Por ello, consideró que las políticas destinadas a elevar la productividad de las empresas y mejorar las condiciones de los trabajadores deben complementarse con intervenciones desde los primeros años de vida. En particular, destacó los primeros mil días de desarrollo infantil como una etapa determinante para formar las capacidades que necesitará una persona en el futuro.

“Parte importante del partido se está jugando en esos primeros mil días”, remarcó.

Perú debe aprovechar su bono demográfico antes de 2043

La mejora del capital humano también está relacionada con el tiempo que tiene el país para aprovechar su bono demográfico, es decir, el periodo en el que la población en edad de trabajar representa una proporción elevada frente a los grupos dependientes, como niños y adultos mayores.

Monge explicó que el Perú está entrando en una etapa de envejecimiento poblacional y que ya empieza a dejar atrás la parte más favorable de su transición demográfica. Aunque todavía tendría alrededor de 20 años para aprovechar esta ventaja, advirtió que el país necesita llegar al final de ese periodo con mejores condiciones económicas y sociales.

En su proyección, si el Perú consigue mantener un crecimiento superior al 4%, podría reducir la pobreza hasta niveles cercanos al 20% en 2031 y aproximarse al 10% hacia 2042 o 2043.

“Esa situación la tenemos que llegar dejando de ser un país pobre”, sostuvo.

El economista también identificó oportunidades de desarrollo en distintas regiones. En el norte, destacó el potencial agroindustrial del eje Trujillo, Piura y Chiclayo; mientras que en el sur resaltó el peso de la minería, el turismo en Cusco y las posibilidades de expansión agrícola que podrían abrir proyectos como Majes-Siguas.

Sin embargo, señaló que estos polos económicos todavía están en proceso de consolidación y enfrentan dificultades para articular sus actividades productivas con el resto del territorio. Las deficiencias de infraestructura y transporte, así como los problemas de seguridad, limitan la capacidad de integrar a las empresas de menor tamaño y a las poblaciones más vulnerables.