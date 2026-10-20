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Elon Musk habría limitado la velocidad de Starlink en Ucrania y la medida afectó drones militares y defensas antiaéreas, según el WSJ

El magnate aseguró que el control de Starshield pertenece a EE. UU., y las decisiones recaen en el Ejército y el presidente. La controversia surge entre críticas por operaciones ucranianas en Rusia.

Elon Musk habría ordenado reducir la velocidad de una versión militar de Starlink utilizada por Ucrania, afectando la efectividad de drones y defensas, según el WSJ.
Elon Musk habría ordenado reducir la velocidad de una versión militar de Starlink utilizada por Ucrania, afectando la efectividad de drones y defensas, según el WSJ. | Foto: AFP
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Elon Musk habría ordenado reducir la velocidad de una versión militar de Starlink utilizada por las fuerzas ucranianas, una decisión que habría perjudicado el funcionamiento de drones ofensivos e interceptores, según funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con el medio estadounidense, las limitaciones se aplicaron la semana pasada y habrían tenido consecuencias en las operaciones defensivas de Ucrania. Funcionarios de ese país señalaron que los cambios en la conectividad permitieron que misiles rusos eludieran sus sistemas de protección, aunque no se precisó el alcance total de los daños.

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Versiones contradictorias sobre la intervención de Trump

La participación del presidente estadounidense en la decisión no está clara. Algunos funcionarios consultados por el WSJ afirmaron que Musk actuó por iniciativa propia y que Trump no ordenó represalias contra Kiev. Sin embargo, otra fuente aseguró que el empresario conversó con integrantes de alto rango del Gobierno, incluido el mandatario, antes de establecer las restricciones.

El líder de la Casa Blanca negó haber ordenado o ejecutado una limitación del servicio satelital empleado por Ucrania. Según declaró a periodistas el viernes, tampoco creía que la conexión hubiera experimentado una ralentización. Consultado sobre la intervención del dueño de SpaceX, sostuvo que, hasta donde sabía, ninguno de los dos había tomado esa medida.

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Musk atribuye el control de Starshield al Gobierno estadounidense

El empresario sostuvo en su cuenta de X que cualquier restricción aplicada a Starshield en territorio ucraniano correspondía a las autoridades de Estados Unidos y no a SpaceX. Explicó que este sistema, destinado a operaciones gubernamentales y militares, pertenece al Ejecutivo estadounidense y permanece bajo su control.

Musk añadió que las decisiones sobre límites de velocidad o uso recaen en el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, en el presidente. La controversia se produjo en medio del malestar expresado por Trump y el magnate ante los ataques ucranianos contra refinerías rusas de diésel, acciones que el mandatario vinculó con el encarecimiento de la energía.

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