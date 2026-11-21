Finlandia detecta ataque contra un carguero en el mar Báltico y la presunta violación de su espacio aéreo desde Rusia Finlandia notificó a la OTAN sobre el ataque y una posible incursión de un helicóptero ruso, señalando que ambos incidentes podrían estar interrelacionados.

El Ejército finlandés detectó un ataque con drones contra el carguero ruso Sparta II en aguas internacionales del golfo de Finlandia, un incidente que provocó daños e incendios en la embarcación y que, horas después, fue seguido de una presunta incursión de un helicóptero ruso en el espacio aéreo del país nórdico.

Helsinki informó de ambos episodios a sus aliados de la OTAN y no descartó que pudieran estar relacionados. Según el Ministerio de Defensa finlandés, el ataque ocurrió al oeste de la isla de Suursaari, en el sector oriental del golfo. El buque, que navegaba hacia Kaliningrado, fue alcanzado por dos drones, sufrió daños estructurales y comenzó a arder antes de derivar hacia aguas finlandesas.

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El carguero Sparta II está sujeto a sanciones de Ucrania y Estados Unidos. De acuerdo con la plataforma OpenSanctions, la embarcación habría participado en el transporte de armamento desde Siria hacia Rusia, a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos.

La situación movilizó a las autoridades fronterizas y marítimas del país nórdico, que informaron que el buque no representaba un peligro para las demás embarcaciones. Ilja Iljin, oficial de la guardia costera, declaró a la AFP que la tripulación permanecía a bordo y combatía el fuego mediante sus procedimientos habituales de emergencia.

Acciones rusas en territorio de Finlandia

Desde Rusia, el gobernador de la región de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, aseguró que la situación a bordo estaba bajo control y que no era necesaria una evacuación. Posteriormente, informó de que la tripulación estaba siendo evacuada mientras se evaluaban los daños. También atribuyó el ataque a drones ucranianos y señaló que se produjo a unas tres millas náuticas de la frontera rusa.

La Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia comunicó que había recibido información sobre un incendio y posibles explosiones a bordo del Sparta II. Entretanto, Finlandia preparó eventuales operaciones de rescate en coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, planteó que la posible incursión aérea podría estar relacionada con operaciones de rescate o vigilancia tras los daños sufridos por el carguero.

Ante los acontecimientos, Finlandia restableció restricciones temporales para la aviación y la navegación en el sector oriental del golfo de Finlandia. El Ministerio de Defensa explicó que las medidas buscan proteger a la población civil y facilitar una eventual interceptación de drones. Asimismo, confirmó que el Gobierno había informado a sus aliados sobre la situación.

Consecuencias

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, vinculó el episodio con las consecuencias de la guerra en Ucrania y defendió el derecho de Kiev a responder a la ofensiva rusa. "La guerra se está extendiendo a nuestras zonas vecinas. Las autoridades finlandesas están gestionando la situación en el golfo de Finlandia, donde un dron ha atacado un buque mercante ruso", escribió en la red social X.

Por su parte, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmó que su Gobierno seguía de cerca los acontecimientos y había ofrecido asistencia a Finlandia.

En paralelo, Drozdenko informó de que 80 drones habían sido derribados sobre la región de Leningrado, mientras que el Ministerio de Defensa ruso elevó a 275 el número de aparatos interceptados en once regiones, Crimea anexionada y el mar Negro.

El incidente se produce en un contexto de creciente presión sobre las infraestructuras portuarias rusas en el mar Báltico, fundamentales para las exportaciones de petróleo, derivados energéticos y cereales. El pasado 11 de noviembre, un ataque con drones contra el complejo portuario de Ust-Luga provocó un incendio y daños en sus instalaciones energéticas, sumándose a los episodios que mantienen bajo tensión la actividad marítima y las infraestructuras estratégicas de la región.