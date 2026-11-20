“El Perú, dicen las gentes, es Lima. Lima, decimos nosotros, es el Jirón de la Unión y el Jirón de la Unión es hoy la esquina del Palais Concert. Total: el Perú es la esquina del Palais Concert. Nuestra capital es la ciudad de las confiterías, la metrópoli de los dulces y sus pobladores parecen de caramelo”.

A esta frase que se le atribuye a Abraham Valdelomar (1888-1919), algunos añaden que el poeta terminaba con “…y el Palais Concert soy yo”.

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Sean cuales fueren las palabras de Valdelomar, lo cierto es que el autor de “El caballero Carmelo” ostentaba una personalidad de hombre insumiso, tajante, rebelde, polémico y pendenciero.

Si se tratara de buscar una frase que lo defina, por mi parte prefiero aquella que dirigió a su muy joven amigo César Vallejo. En ella, aparte de generoso y de crítico excelente, se advierte un no sé qué de profético. Bien se sabe que, cuando se conocieron, el poeta de “Los heraldos negros” todavía no había desarrollado su inconmensurable afán de transformar la palabra. Sin embargo, Valdelomar le escribió:

“Hermano en el dolor y en la belleza, hermano en Dios. Hay en tu espíritu la chispa divina de los elegidos. Eres un gran artista, un hombre sincero y bueno, un niño lleno de dolor, de tristeza, de sombra y de esperanza... Tu espíritu, donde anida la chispa de Dios será inmortal; procura dar otras obras y vivirás radiante en la gloria, por los siglos de los siglos. Amén”.

Cierto es que unas frases dibujan una personalidad, pero cuando yo recuerdo a Valdelomar, lo primero que viene a mi memoria son los versos de “Tristitia”:

“Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola,

se deslizó en la paz de una aldea lejana,

entre el manso rumor con que muere una ola

y el tañer doloroso de una vieja campana”.

Y, por cierto, me quedo hasta el final y repito los catorce versos sin detenerme, como si yo mismo lo estuviera escribiendo.

No sé cuántas veces he ido a Pisco y he recorrido las orillas del mar para evocar las palabras de mi autor preferido.

“Tristitia” es un viaje al pasado, hacia el tiempo de la inocencia que marcará por siempre el ritmo melancólico vital de su protagonista. La nostalgia es su elemento principal. Como muchos de quienes hemos vivido en un puerto, el mar y sus palabras nos traen la vida junto a nuestros padres, el tamaño del cielo, el retumbar de las campanas.

En “Tristitia”, además, hay un dolor por no haber conocido la felicidad en los días de la infancia.

La campana es, en el poema, la voz que trae todo lo que queremos decir o escuchar. Su tañer doloroso permanece a nuestro lado incluso después de haber terminado la lectura, y parece que en sus notas de bronce están contenidos el sol y el cielo de nuestros queridos padres.

El historiador Jorge Basadre consideró a Valdelomar como la persona más inteligente que había conocido. En sus 31 años de vida, creó una nueva manera de decir y de soñar, participó en la lucha política y, por fin, revolucionó el cuento y la novela escritos en el Perú.

Más todavía, el caballero Carmelo, personaje de uno de sus cuentos, está presente en cualquier recuerdo de aquella época. Pensemos nomás en cómo lo describe:

“Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altísimo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles; su cuerpo de color caramelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval”.

Como se sabe, Carmelo era un gallo que la familia Valdelomar criaba. El narrador lo sentía como un hermano. Y, sin embargo, un día su padre anunció en la mesa que había aceptado enfrentarlo a otro gallo joven llamado Ajiseco. El desenlace puede ser encontrado por los lectores en cualquier momento.

La vida y obra de Abraham Valdelomar parecían destinadas a una inmensa biografía. Lamentablemente, un día de noviembre en Ayacucho, cuando apenas tenía 31 años y participaba en una campaña política, sufrió un accidente y falleció. Sus asombrosas obras, sin embargo, no han muerto.