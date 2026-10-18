El Tesla Roadster de Elon Musk utiliza tecnología de SpaceX para elevarse en el aire: así funcionan los propulsores que generan humo blanco

El nuevo Tesla Roadster de Elon Musk, en su versión Rocket, incorpora tecnología aeroespacial que le permite elevarse y realizar maniobras en el aire mediante propulsores de gas frío. | Foto: Tesla

El nuevo Tesla Roadster de Elon Musk, en su versión Rocket, incorpora tecnología aeroespacial que le permite elevarse y realizar maniobras en el aire mediante propulsores de gas frío. | Foto: Tesla

El nuevo Tesla Roadster de Elon Musk incorpora tecnología aeroespacial que permite a su versión Rocket elevarse del suelo y realizar maniobras en el aire. El sistema utiliza propulsores de gas frío que generan impulsos breves para controlar los movimientos del vehículo.

Durante una demostración realizada en un centro de pruebas de SpaceX en Texas, el automóvil llamó la atención por la nube blanca que apareció mientras se elevaba. Este fenómeno no se debe a una combustión, sino a la liberación de aire comprimido a alta presión, que se enfría al expandirse y provoca la condensación de la humedad ambiental.

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¿Cómo funcionan los propulsores de gas frío del Tesla Roadster?

La versión Rocket incorpora 10 propulsores conectados a tanques con una capacidad de 600 litros de aire comprimido. Estos dispositivos liberan el gas a gran velocidad para generar impulsos que ayudan a elevar el automóvil, acelerar y controlar su rotación lateral.

El sistema también incluye ventiladores debajo de la carrocería que extraen aire y generan una fuerza de succión para aumentar la adherencia a la superficie. A esto se suman los alerones activos, unas piezas móviles que modifican el flujo de aire para mejorar la estabilidad durante las aceleraciones, las frenadas y las curvas.

¿Por qué el Tesla Rocket genera humo blanco y no podrá circular por la calle?

La nube blanca que rodea al vehículo durante las maniobras se forma cuando el aire comprimido sale de los propulsores y se expande rápidamente, lo que reduce su temperatura. Este enfriamiento favorece la condensación de la humedad del ambiente en pequeñas gotas visibles, por lo que no se trata necesariamente de humo producido por un motor en combustión.

Tesla contempla tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket, pero la capacidad de elevarse corresponde a esta última. La variante Rocket tendrá un solo asiento y estará disponible por invitación; además, no estará autorizada para circular por vías públicas debido a las limitaciones de seguridad asociadas a sus características.