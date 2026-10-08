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Ciencia

Los astronautas de la misión Crew-12 de la NASA y SpaceX amerizan con éxito tras 8 meses en el espacio

Durante la estancia en la órbita terrestre, realizaron experimentos y caminatas espaciales.

Los astronautas de la Crew-12 regresan a la Tierra después de 8 meses en la EEI. Foto: NASA
Los astronautas de la Crew-12 regresan a la Tierra después de 8 meses en la EEI. Foto: NASA
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Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 regresaron a la Tierra durante la mañana del 8 de octubre, después de casi ocho meses en el espacio. La cápsula Crew Dragon se desacopló de la Estación Espacial Internacional (EEI) el miércoles e inició un viaje de casi 27 horas de regreso a la Tierra.

La nave amerizó según lo previsto en el océano Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles. Tras ser rescatados sanos y salvos, los miembros de la tripulación fueron trasladados a tierra firme para someterse a exámenes médicos de rutina e iniciar un proceso de reacondicionamiento de 45 días, que ayudará a sus cuerpos a readaptarse a la gravedad.

"La tripulación se encuentra bien. Salieron de la cápsula con una gran sonrisa", declaró Bill Spetch, subdirector del Programa Comercial de la NASA para la órbita terrestre baja, durante la rueda de prensa posterior al amerizaje. "Es fantástico tenerlos de vuelta tras 237 días en el espacio, 235 de ellos en la estación espacial".

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Los astronautas de la misión Crew-12

Los astronautas de la misión Crew-12 son Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA; Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y Andrey Fedyaev, de la agencia espacial rusa Roscosmos. Meir y Fedyaev ya habían viajado al espacio en una ocasión, mientras que para Hathaway y Adenot, Crew-12 fue su primera misión.

El cuarteto despegó hacia la EEI a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceXen febrero. Su llegada permitió que la estación recuperara su dotación habitual de siete tripulantes. Hasta entonces, la EEI había estado operando con solo tres personas desde el 15 de enero, cuando la misión Crew-11 de SpaceX regresó a la Tierra un mes antes de lo previsto debido a un problema médico de uno de sus astronautas, Mike Fincke, de la NASA.

La tripulación de Crew-12 fue relevada por la misión Crew-13, que llegó a la EEI el 1 de octubre. Esta última alcanzó la estación menos de ocho horas después del lanzamiento, en lo que se convirtió en el viaje más rápido realizado por una nave espacial estadounidense hasta la estructura orbital.

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La labor de la misión en el espacio

Durante sus casi ocho meses fuera de la Tierra, los astronautas estuvieron ocupados con diversas tareas de mantenimiento y decenas de experimentos científicos. También realizaron varias caminatas espaciales. Meir completó cuatro, con lo que elevó a siete el número total de actividades extravehiculares realizadas a lo largo de su carrera.

El 18 de agosto, Adenot salió de la EEI y se convirtió en la primera mujer francesa en realizar una caminata espacial. Posteriormente, completó otras dos durante las siguientes dos semanas, incluida una junto a Meir. Esta actividad fue apenas la sexta caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres en la historia de la estación.

Adenot también estableció un récord durante la misión Crew-12 al permanecer 237 días consecutivos en el espacio, más tiempo que cualquier otro astronauta de la ESA. El récord anterior pertenecía a Luca Parmitano, quien permaneció 201 días en órbita entre 2019 y 2020.

El regreso a casa estuvo acompañado de una mezcla de emociones para los integrantes de Crew-12. Después de tantos meses en órbita, dejar la estación significaba reencontrarse con sus familias y con la vida en la Tierra, pero también despedirse de la ingravidez y de las vistas que ofrece el espacio.

"Lo que más espero es ver a mi hija de tres años y medio", dijo Meir durante una llamada con periodistas de la emisora el 16 de septiembre. "Tengo muchísimas ganas de volver a ver la naturaleza", añadió. "Sentir la brisa en la cara, el viento susurrando entre las hojas, experimentar todas esas cosas que no tenemos aquí arriba. Pero echaré muchísimo de menos la sensación de ingravidez y las increíbles vistas que tenemos", declaró.

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