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Empezaron a reciclar plástico en Argentina en 2018: ocho años después recuperaron 14 toneladas y fabrican muebles y objetos para el hogar

Impulsada por los diseñadores Leo Rothpflug y Martín Caride, la iniciativa ha recuperado toneladas de poliestireno, un plástico difícil de reciclar en el circuito tradicional.

La cooperativa fabrica productos como macetas, bandejas y mobiliario, contribuyendo al medio ambiente y a la economía circular.
La cooperativa fabrica productos como macetas, bandejas y mobiliario, contribuyendo al medio ambiente y a la economía circular.Foto: Magnific
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Un pote de queso crema, un envase de yogur o un recipiente de dulce de leche pueden tener una segunda vida. En Argentina, una cooperativa encontró la manera de transformar estos residuos en muebles, macetas, bandejas y otros artículos de diseño.

Se trata de Re Accionar, un proyecto que nació en 2018 en el partido bonaerense de San Martín, impulsado por dos diseñadores industriales. Ocho años después de sus primeros experimentos, la iniciativa logró recuperar 14 toneladas de poliestireno (PS), un plástico que muchas cooperativas de recicladores urbanos descartaban por la falta de compradores interesados.

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Dos diseñadores comenzaron con máquinas caseras para reciclar plástico en Argentina

La iniciativa fue impulsada por Leo Rothpflug y Martín Caride, quienes buscaban identificar qué materiales podían reutilizarse y qué productos era posible fabricar a partir de ellos. Durante sus investigaciones, descubrieron que el poliestireno tenía pocas oportunidades dentro del circuito tradicional del reciclaje.

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Como la maquinaria industrial necesaria para procesarlo requería una inversión elevada, decidieron fabricar sus propios equipos. Inspirados en el proyecto Precious Plastic, comenzaron a experimentar con máquinas caseras y distintas técnicas para transformar los residuos. Entre 2018 y 2020 se concentraron en investigar, diseñar y desarrollar productos.

El emprendimiento continuó creciendo y, desde 2021, sus fundadores comenzaron a fabricar nuevas máquinas y moldes para ampliar la producción. Con el tiempo, el taller se convirtió en una cooperativa y consolidó su planta de reciclaje en San Martín. En 2019, además, obtuvo el primer puesto en la categoría medioambiental del concurso VosLoHacés, que le entregó un premio de $120.000.

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¿Cómo transforman las 14 toneladas de plástico en muebles y objetos para el hogar?

El proceso de reciclaje comienza con la recuperación del plástico que reciben de distintas cooperativas de recuperadores urbanos. Una vez que llega a la planta, el material se tritura y se introduce en moldes, donde se somete a temperatura y presión para obtener placas que sirven como materia prima.

A partir de ese procedimiento, la compañía fabrica mesas y mobiliario para espacios gastronómicos, además de bandejas, cuencos, macetas, posavasos y jaboneras. Su catálogo también incluye escurridores de cubiertos, cepillos de dientes, llaveros, medallas, imanes, botones y revestimientos para paredes.

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