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¿Podrás sumar tus años de trabajo en el extranjero si te faltan créditos para recibir el Seguro Social en EE.UU.? Esta es la verdad

Para acceder a los beneficios del Seguro Social, el tiempo trabajado en el extranjero puede contar, pero depende de si existe un acuerdo internacional.

Así puedes recibir el Seguro Social en EE.UU.
Así puedes recibir el Seguro Social en EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Muchas personas que reciben beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos y trabajaron un tiempo en el extranjero, tienen dudas sobre cómo ese período laboral podría involucrarse en sus pagos actuales o futuros. Ten en cuenta que esto es muy común entre quienes desarrollaron su carrera profesional fuera del país y ya están a punto de regresar a EE.UU. o al solicitar su jubilación.

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¿Tu tiempo trabajado en el extranjero cuenta para acceder a los beneficios del Seguro Social?

La respuesta es sí, pero dependerá de un factor clave. En el caso de que seas beneficiario de la SSA y trabajaste durante un periodo en el extranjero, ese tiempo puede contar para tus beneficios; sin embargo, dependerá del país en el que hayas laborado y si es que EE.UU. tiene un acuerdo internacional de Seguro Social con esa nación.

Estos convenios, conocidos como totalization agreements, permiten combinar algunos créditos laborales obtenidos en el extranjero con los acumulados en EE.UU. para cumplir los requisitos mínimos de elegibilidad.

¿Cómo funciona este beneficio?

Inicialmente debes saber que para tener derecho a beneficios de jubilación del Seguro Social, normalmente necesitas 40 créditos de trabajo, equivalentes aproximadamente a 10 años de empleo cubierto por el sistema.

En el caso de que no reúnas suficientes créditos en Estados Unidos, la SSA puede considerar los períodos de trabajo en un país con un acuerdo vigente. Esto podría ayudarte a calificar para beneficios de jubilación, sobrevivientes o incapacidad.

Ten en cuenta que los créditos del otro país no se transfieren a tu historial estadounidense ni aumentan directamente la cantidad de tu cheque del Seguro Social. Si es que la SSA utiliza tus períodos laborales extranjeros para que cumplas los requisitos, el pago en EE.UU. suele ser parcial, calculado según el tiempo en el que trabajaste y cotizaste bajo el Seguro Social de EE.UU. En algunos casos, podrías recibir un pago separado del país donde trabajaste.

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