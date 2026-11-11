Papa León XIV es primo lejano de Madonna, Angelina Jolie, Justin Trudeau y otros famosos: así es su árbol genealógico, según The New York Times La investigación revela un linaje diverso que conecta al pontífice con figuras literarias y políticas relevantes, extendiendo sus raíces a Europa, el Caribe y Norteamérica.

El papa León XIV tiene lazos sanguíneos lejanos con celebridades como Madonna, Angelina Jolie y Justin Trudeau, según un estudio de The New York Times Magazine. | Composición LR/AFP

El papa León XIV tiene lazos sanguíneos lejanos con celebridades como Madonna, Angelina Jolie y Justin Trudeau, según un estudio de The New York Times Magazine. | Composición LR/AFP

El papa León XIV comparte lazos sanguíneos lejanos con personalidades del entretenimiento y la política como Madonna, Angelina Jolie y Justin Trudeau. Así lo reveló un estudio difundido por The New York Times Magazine, a cargo del especialista Henry Louis Gates Jr. junto a entidades como American Ancestors y el Cuban Genealogy Club de Miami. El informe examinó las raíces de Robert Francis Prevost mediante el rastreo de más de cien ancestros distribuidos en quince generaciones, cuyos orígenes enlazan a Europa, el Caribe y Norteamérica.

Tras analizar este dinámico linaje internacional, el autor del hallazgo calificó el mapa consanguíneo del jerarca católico como "uno de los árboles genealógicos más diversos que hemos creado". Esa inédita investigación genealógica vincula al obispo de Roma no solo con artistas y líderes mundiales, sino también con destacadas figuras del ámbito literario universal.

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¿Qué antepasado une al papa León XIV con Madonna y otros famosos?

Una investigación del genealogista Christopher C. Child reveló la conexión ancestral entre el pontífice y diversas celebridades internacionales. Los antepasados directos identificados en este estudio son Gaspard Boucher y Nicole Lemaire, una pareja de colonos que emigró a Nueva Francia en 1634 junto con sus hijos.

La reconstrucción del linaje materno del religioso se rastreó mediante los registros de Celeste Olympe de Grandpré, bautizada en Nueva Orleans en 1781. Las actas matrimoniales vinculan a su padre, Charles Louis, con Louis Boucher de Grandpré, nacido en Trois-Rivières en 1695, conectando así los archivos históricos de Luisiana con el territorio canadiense de Quebec.

El papa está emparentado con numerosos primos lejanos de origen canadiense, entre ellos Pierre y Justin Trudeau, Angelina Jolie, Hillary Clinton, Justin Bieber, Jack Kerouac y Madonna. Foto: NYT/captura

El especialista precisó que el pontífice es primo noveno de figuras mediáticas como Madonna, Angelina Jolie y Justin Bieber, además de guardar parentesco con Hillary Clinton y los políticos Trudeau. Respecto a esos lazos familiares remotos originados de una misma raíz biológica, el propio investigador concluyó que las distancias generacionales varían según cada rama del árbol genealógico.

¿Cuáles son las verdaderas raíces familiares del papa según The New York Times?

Una exhaustiva reconstrucción genealógica rastreó el linaje materno del pontífice hasta la España del siglo XVI, identificando cuatro antepasados inscritos como hidalgos en el censo de Isla de 1573. La vertiente paterna certificó cinco generaciones originarias de Sicilia, mientras que la procedencia del apellido Prevost responde a una transmisión heredada de la abuela materna del padre del futuro obispo.

El análisis histórico descubrió además un vínculo afrodescendiente y criollo en Nueva Orleans mediante expedientes de la época colonial. La investigación sacó a la luz la historia de Marie Jeanne, una mujer liberada en 1772 que posteriormente acumuló al menos veinte personas en propiedad a lo largo de su existencia, según los archivos custodiados.

Los descubrimientos llegaron formalmente al Vaticano el 5 de julio de 2025. Durante el encuentro reseñado por The Harvard Gazette, Henry Louis Gates Jr. y Marial Iglesias Utset expusieron el parentesco con Antonio José de Sucre, momento en que "el Santo Padre preguntó por sus ascendientes vinculados con la esclavitud y por sus conexiones con Haití".