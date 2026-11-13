Manuel Merino reclama a cardenal Castillo por recordar muerte de Inti y Bryan tras más de 4 años de ser blindado por el Congreso

Manuel Merino reclama a cardenal Castillo por recordar muerte de Inti y Bryan tras más de 4 años de ser blindado por el Congreso

El expresidente Manuel Merino considera que recordar la muerte de Inti y Bryan durante la visita del Papa es “politizar una tragedia”, dejando de lado que este 14 de noviembre se cumplen seis años de sus fallecimientos y el caso sigue sin justicia: la denuncia constitucional fue archivada y el proceso judicial está paralizado.

La noche del 14 de noviembre del 2020, Inti Sotelo, de 24 años, y Bryan Pintado, de 22, fallecieron durante la represión policial de las protestas contra Manuel Merino.

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Al día siguiente, Merino renunció a la presidencia y el 16 del mismo mes el Ministerio Público inició una investigación. Desde entonces a la fecha, el proceso avanza con lentitud.

El 6 de octubre de 2021, la Fiscalía formalizó una denuncia penal contra 11 oficiales de la PNP por presuntos homicidios, lesiones y abuso de autoridad, sin embargo, en febrero de 2023 fueron absueltos por la Inspectoría General de la PNP.

Luego, en junio de 2025, el Ministerio Público concluyó la investigación preparatoria y formalizó la acusación penal contra los 11 oficiales PNP solicitando 35 años de prisión para ocho de ellos.

En agosto de ese año se programó una audiencia de control de acusación, etapa previa al juicio oral.

Para noviembre de 2025, la etapa intermedia permanece suspendida temporalmente por problemas para ubicar a algunos agraviados y acusados.

Manuel Merino fue blindado en el Congreso

De igual forma, el caso no obtuvo justicia en el plano legislativo.

El 4 de octubre de 2021, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz (expresidente del Consejo de Ministros) y Gastón Rodríguez (exministro del Interior).

Los responsabilizó de presunta comisión por omisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves, a título de dolo eventual, por las muertes de Inti y Bryan y las lesiones de 78 manifestantes.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe de calificación y declaró procedente la denuncia, sin embargo, Alejandro Cavero, entonces congresista de Avanza País, presentó un informe recomendando el archivo de la denuncia.

El 17 de junio de 2022 la impunidad fue consumada. La SAC aprobó el archivo de la denuncia con 7 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

Los legisladores que votaron a favor de desestimar la denuncia constitucional contra Manuel Merino fueron Alejandro Cavero (Avanza País), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Wilson Soto (Acción Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular), además del voto dirimente de Rosío Torres (Alianza para el Progreso).

Por otro lado, Jorge Flores (Acción Popular), Paúl Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), José Jerí (Somos Perú), Alfredo Pariona (Perú Libre), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Reymundo Mercado (Cambio Democrático) y Elizabeth Taipe (Perú Libre) votaron en contra del informe de Cavero. Mientras que María Acuña (Alianza para el Progreso) se abstuvo.

De ese grupo, actualmente Alejandro Muñante y Martha Moyano permanecen en el Congreso como senadores de Renovación Popular y Fuerza Popular, respectivamente.

Un mensaje desde la impunidad

Es así que desde la impunidad que le dio el Congreso, Merino se molesta porque el cardenal Carlos Castillo recordó a ambos jóvenes en su discurso frente al Papa León XIV.

El expresidente aseguró que desea que la familia de Inti y Bryan consiga “verdadera justicia”, pero que no se debe politizar su muerte.

“Es lamentable que se utilice un espacio de fe para seguir politizando una tragedia impulsada en su momento por grupos políticos que apoyaban al corrupto de Vizcarra. (…) Ese tipo de mensajes no contribuyen a la unidad que tanto se proclama. Como católico, seguiré orando por el Perú y pidiendo que la alegría y la fiesta por la visita del Santo Padre continúen uniéndonos como peruanos en busca de una verdadera reconciliación”, escribió en sus redes sociales.