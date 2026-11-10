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Papa León XIV y su reflexión sobre la familia: "La maternidad y la paternidad, así protegidas, no son una carga para la sociedad, sino una esperanza que la fortalece y la renueva"

León XIV enfatiza la importancia de rescatar la convivencia y abordar factores como empleo juvenil y salud para fortalecer la familia, pidiendo acción de la comunidad civil y eclesial en este ámbito.

El papa León XIV enfatizó la protección de las familias como prioridad en decisiones públicas y eclesiásticas, destacando su papel esencial en la sociedad moderna.
El papa León XIV enfatizó la protección de las familias como prioridad en decisiones públicas y eclesiásticas, destacando su papel esencial en la sociedad moderna.Ilustración LR/AFP
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El papa León XIV pidió que la protección de las familias ocupe un lugar central en las decisiones públicas y en el acompañamiento de la Iglesia. Durante una audiencia celebrada el 24 de octubre de 2025 con docentes y estudiantes del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, afirmó: "La maternidad y la paternidad, así protegidas, no son una carga para la sociedad, sino una esperanza que la fortalece y la renueva".

El encuentro también abordó la responsabilidad de la formación académica ante las dificultades que atraviesan los hogares. De acuerdo con el discurso difundido por la Santa Sede, el pontífice invitó a vincular los estudios sobre el matrimonio con las experiencias de los esposos y sus hijos, a fin de desarrollar respuestas pastorales adecuadas a las distintas realidades locales.

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¿Qué enseñó el papa León XIV sobre el valor de la maternidad y la paternidad?

La expresión "así protegidas" alude a las condiciones laborales adecuadas, las iniciativas educativas y la asistencia continua que el líder católico consideró indispensables para los progenitores. Bajo este enfoque, la crianza constituye un aporte fundamental al bienestar colectivo que exige un sólido respaldo institucional.

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Frente a la realidad de quienes afrontan la gestación en soledad o marginación, el pontífice instó a la acción social y eclesial. Según recogió Vatican News, León XIV sostuvo que "tanto la comunidad civil como la eclesial deben comprometerse con constancia para devolver a la maternidad su plena dignidad", asignando un deber compartido a las autoridades y a las agrupaciones religiosas.

El mensaje extendió esta responsabilidad a los padres al resaltar la importancia de concebir en conjunto y brindar orientación familiar mediante la cercanía. Asimismo, el texto evocó la exhortación Amoris laetitia, del papa Francisco, para reafirmar que cada nacimiento merece respeto, cuidado y gratitud.

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¿Por qué León XIV solicita apoyo urgente para el entorno familiar?

El sumo pontífice advirtió que la obsesión por la productividad y la velocidad daña los lazos afectivos de las personas. Ante ese escenario, exigió rescatar momentos de convivencia, al considerar que en el hogar nacen las vivencias iniciales de confianza, entrega y perdón. Dichos aprendizajes fortalecen la vida comunitaria y sostienen las relaciones sociales.

La ayuda planteada abarca factores determinantes para casarse y tener hijos. El obispo de Roma destacó el empleo juvenil, la estabilidad económica, la asistencia sanitaria y la equidad de género como pilares esenciales. El Santo Padre relacionó tales condiciones con la viabilidad de iniciar un proyecto de vida y solicitó medidas coordinadas para resolverlas.

Finalmente, León XIV afirmó que las instituciones eclesiásticas deben aprender de la rutina doméstica, aun durante crisis o rupturas. Valoró las contribuciones del hogar en la transmisión de la fe, la educación para la paz, el amparo a migrantes y la protección ambiental. Por este motivo, animó a incorporar la escucha mutua en la preparación de quienes sirven a matrimonios y padres.

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