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Microsoft se disculpa por una caída global que afectó a Outlook en unos 70 países y perjudicó a millones de usuarios

La empresa aseguró que la interrupción no fue resultado de un ataque cibernético ni de fallos en la inteligencia artificial. Los problemas técnicos se originaron por "una carga elevada" en su infraestructura.

El fallo impactó principalmente a Outlook, Teams y Copilot, generando dificultades en el NHS británico y en la capacidad de comunicación de embajadas desde Nueva Zelanda.
El fallo impactó principalmente a Outlook, Teams y Copilot, generando dificultades en el NHS británico y en la capacidad de comunicación de embajadas desde Nueva Zelanda.Foto: AFP
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Microsoft se disculpó este viernes por la caída de varios de sus servicios que afectó a millones de usuarios, empresas y entidades públicas de todo el mundo, al tiempo que informó sobre una "amplia recuperación" del funcionamiento.

La empresa descartó que el origen de la interrupción de varios de sus servicios tuviera que ver con un ataque cibernético o con la inteligencia artificial.

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"Lamentamos profundamente las molestias que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios", dijo la compañía en X, agregando que aún estaba restableciendo el funcionamiento pleno de sus productos.

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La falla afectó a unos setenta países, según el servicio de seguimiento de interrupciones Downdetector.

Esta incidencia global, que comenzó el jueves debido a una "carga elevada" en su infraestructura, afectó especialmente a su servicio de correo Outlook, y también a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

La compañía remarcó que la incidencia se debió a "un problema técnico no relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial".

La firma dio cuenta de "avances alentadores" en Europa, con "una disponibilidad de los servicios y un rendimiento en la distribución de correos electrónicos" que está mejorando.

En Norteamérica la situación "también está mejorando", aunque algunos usuarios "pueden seguir encontrando problemas intermitentes", indicó en X.

También habló de señales "alentadoras" en la región Asia-Pacífico.

Un mapa publicado por Downdetector mostró que el parón afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de varias zonas de Europa, Asia y África.

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"Grave impacto"

En Reino Unido, varias entidades locales del NHS (el servicio público de salud británico) reportaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft.

Estas incidencias tienen "un grave impacto en los servicios de ambulancias y los centros del NHS", dijo Rachel Harrison, del sindicato GMB, aunque indicó que "las intervenciones de urgencia" parecían estar "a salva".

El personal de los servicios telefónicos de atención médica y de llamadas de emergencia "no puede transmitir la información relativa a los pacientes como lo hace habitualmente, lo que está provocando una acumulación considerable de trabajo pendiente y amenaza con generar el caos", explicó el sindicalista en un comunicado enviado a la AFP.

En Nueva Zelanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su "capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft", lo que repercutía en "todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo".

El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría "un impacto significativo" debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.

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Sin contacto con los clientes

Numerosas empresas informaron del impacto de la avería en los servicios del gigante del software.

En India, varias compañías aéreas advirtieron que probablemente no recibirían las solicitudes de sus clientes.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group aplazó la publicación de sus resultados del tercer trimestre, y el operador bursátil Euronext sugirió a las empresas cotizadas en sus mercados ponerse en contacto por teléfono en caso de ser necesario, aunque aseguró que sus operaciones se desarrollaron sin problemas.

Microsoft indicó inicialmente que investigaba informes de interrupciones "en las Américas", pero después confirmó que "el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".

Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la empresa, que incluye aplicaciones tan utilizadas como Outlook y Teams.

"Creo que es el primer viernes, en casi 20 años, que me despierto sin ningún correo electrónico en mi bandeja de entrada. Así que me puse en contacto con mis clientes por SMS o por WhatsApp para pedirles que se comuniquen directamente con nosotros", afirma por su parte Gary Brown, abogado de 43 años en Londres.

"Es frustrante, porque dependemos enormemente de la tecnología", admitió.

En julio de 2024, un fallo informático relacionado con la actualización de un software del grupo de ciberseguridad CrowdStrike en Windows, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones, provocando un caos gigantesco en todo el mundo.

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