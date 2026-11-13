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Este país invertirá US$5.800 millones en un megaproyecto que transportará 300 millones de metros cúbicos de agua al año desde el mar Rojo

La iniciativa, que incluye una planta desalinizadora y estaciones de bombeo, producirá 300 millones de metros cúbicos de agua potable al año hasta 2030.

Jordania iniciará un ambicioso proyecto de infraestructura hídrica para enfrentar la escasez de agua.
Jordania iniciará un ambicioso proyecto de infraestructura hídrica para enfrentar la escasez de agua.Foto: Viajesdumonde
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Jordania pondrá en marcha una de las mayores obras de infraestructura hídrica de Oriente Medio para enfrentar la escasez de agua que afecta a su población. El proyecto contempla una red de tuberías de 438 kilómetros que trasladará agua desalinizada desde el golfo de Aqaba hasta Amán, la capital.

La iniciativa busca producir y distribuir 300 millones de metros cúbicos de agua potable al año. De ese volumen, 250 millones estarán destinados a Amán y los 50 millones restantes a Aqaba. Con esta infraestructura, el país espera cubrir cerca del 40% de su demanda nacional de agua para 2030.

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Red subterránea de 438 kilómetros para transportar agua del mar Rojo

El proyecto, denominado Proyecto Nacional de Transporte de Agua, contempla la instalación de una extensa tubería subterránea, una planta desalinizadora y estaciones de bombeo. La infraestructura conectará la ciudad costera de Aqaba con la capital jordana, situada a unos 1.100 metros sobre el nivel del mar.

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Para superar esta diferencia de altura, el sistema contará con estaciones de bombeo y depósitos que permitirán regular la presión durante el recorrido. Además, incorporará una planta solar fotovoltaica de 281 megavatios, cuya producción cubrirá aproximadamente el 30% de las necesidades energéticas de la obra.

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El megaproyecto busca garantizar el suministro de agua potable hasta 2030

La inversión estimada para la construcción asciende a US$4.300 millones, aunque el costo total, incluidos los gastos de financiación, alcanzaría los US$5.800 millones. Las autoridades jordanas prevén iniciar las obras durante el último trimestre de 2026 y comenzar a suministrar agua hacia finales de 2030.

Uno de los principales desafíos ambientales será gestionar la salmuera que resulte del proceso de desalación. Su tratamiento deberá evitar que los residuos concentrados afecten al ecosistema marino del mar Rojo. Con esta iniciativa, Jordania busca reducir su dependencia de fuentes hídricas limitadas y reforzar el abastecimiento para millones de habitantes.

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