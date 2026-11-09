Lluvias torrenciales en Gaza dejan cuatro muertos y afectan a 70.000 tiendas de familias desplazadas Las dificultades para ingresar suministros humanitarios agravan la emergencia en Gaza. Aunque el acuerdo de alto el fuego contemplaba la llegada de 200.000 tiendas de campaña y 60.000 casas móviles, la Oficina de Prensa del Gobierno gazatí informó que solo habrían ingresado 20.000 carpas.

Las lluvias torrenciales en Gaza provocaron la muerte de cuatro personas, entre ellas tres niños, después de que un talud de arena se desplomara sobre varias tiendas de campaña en un centro de acogida de Deir al Balah, en el centro de la Franja. El temporal también afectó a cerca de 70.000 refugios de familias desplazadas, que quedaron inundados durante las primeras horas de las precipitaciones.

El derrumbe sepultó a una madre y tres de sus hijos en el campamento de Ard ar Ribat, una zona costera donde numerosas familias palestinas viven en alojamientos improvisados tras perder sus hogares por la ofensiva israelí. Los equipos de rescate buscaron a posibles desaparecidos, mientras una de las mujeres que quedó bajo la arena fue trasladada a un hospital en estado crítico, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

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Mahmud Bassal, portavoz de la Defensa Civil gazatí, confirmó que el desprendimiento alcanzó las tiendas de un centro para desplazados. Ante el riesgo de nuevos derrumbes, el organismo pidió a la población que evite instalar sus refugios cerca de acumulaciones de arena o terrenos elevados, sobre todo durante las lluvias.

Miles de familias desplazadas enfrentan inundaciones y frío

El impacto de las tormentas, que comenzaron el viernes por la noche, se extendió por distintos puntos del enclave. El Ministerio de Desarrollo Social de Gaza informó que 18.860 familias, distribuidas en 339 campamentos, sufrieron daños por las lluvias y los fuertes vientos del fin de semana.

La gobernación de la ciudad de Gaza concentró la mayor cantidad de hogares afectados, con 8.319 familias cuyos refugios resultaron dañados. En la zona central se registró el mayor número de campamentos perjudicados, con 141 instalaciones.

Jaber al-Kaseeh, un hombre de unos 70 años desplazado de Beit Lahiya, relató a Al Jazeera que el agua entró en su tienda durante la noche y empapó colchones, mantas, alfombras y alimentos. El campamento donde vive, en Az-Zawayda, quedó cubierto de agua y barro.

"Todas las tiendas de campaña están dañadas, rotas y cubiertas de barro", explicó. También reclamó lonas, colchones y mantas que les permitan proteger a su familia de las bajas temperaturas. Según su testimonio, pese a los anuncios de distribución de suministros, no recibió asistencia.

Más de 1,5 millones de gazatíes afrontan otro invierno en carpas

La emergencia afecta a una población que lleva varios años sin acceso a viviendas seguras. De acuerdo con el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), alrededor de 1,65 millones de personas deberán pasar un cuarto invierno en carpas deterioradas o edificios dañados.

La situación también alcanza a quienes permanecen en construcciones de concreto. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) calcula que unas 44.000 personas viven en más de 2.300 edificios con estructuras consideradas inseguras.

Jihad Dawwas, de 51 años, contó que sus hijos tuvieron que dormir de pie después de que el agua empapara los colchones de su refugio. El hombre, desplazado del norte del territorio, vive con siete de sus hijos y tres sobrinos huérfanos.

"Una tienda de campaña no puede reemplazar una casa, ni siquiera en un uno por ciento", declaró a Al Jazeera. Su familia compró el alojamiento con recursos propios y, según afirmó, no recibió donaciones de organizaciones humanitarias.

Las restricciones frenan la llegada de ayuda humanitaria

La falta de refugios adecuados se agrava por las dificultades para introducir suministros en Gaza. De acuerdo con la Oficina de Prensa del Gobierno gazatí, el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás contemplaba el ingreso de 200.000 tiendas de campaña y 60.000 casas móviles. Sin embargo, solo habrían llegado 20.000 carpas, mientras las viviendas temporales permanecen en el lado egipcio de la frontera.

La OCHA estima que el enclave necesita unas 121.000 tiendas y 561.000 lonas con el fin de atender a la población. También se había previsto el ingreso de maquinaria pesada que permita retirar escombros y facilitar la recuperación de la infraestructura.

Ramy Abdu, presidente del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, denunció que las restricciones israelíes mantienen bloqueados materiales de construcción y equipos de emergencia. Además, sostuvo que cerca del 85% de las viviendas se encuentran destruidas o dañadas, por lo que incluso quienes permanecen en casas están expuestos a las condiciones climáticas.

El Ministerio de Desarrollo Social aseguró que coordina con organizaciones humanitarias la distribución de carpas y lonas para las familias que perdieron sus refugios durante el temporal.