Video de bandera palestina en la Torre de Pisa es difundido engañosamente como actual, pero data de noviembre de 2023

LO ENGAÑOSO:

Se ha compartido el clip actual de una bandera palestina colgada de la Torre de Pisa, en Italia.

LO VERDADERO:

Si bien el material es real, no es reciente. Data del 17 de noviembre de 2023 y corresponde a una protesta realizada por estudiantes que exigían el cese de bombardeos en Gaza.

En su momento, la nota fue cubierta tanto por medios italianos como internacionales.

En los últimos días, se ha difundido en redes sociales un video en el que se observa una bandera palestina colgada de la Torre de Pisa, en Italia. Las publicaciones, compartidas en páginas y grupos de Facebook de Perú y otros países, presentan el hecho como actual e incluyen mensajes tanto a favor como en contra.

Uno de los posts con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 376.000 visualizaciones, 24.600 reacciones, 1300 comentarios y 2.300 compartidos.

Post con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook | Composición: LR

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Si bien el hecho es real, no es reciente. Ocurrió el 17 de noviembre de 2023, cuando un grupo de activistas desplegó una bandera palestina desde la Torre de Pisa y encendió bengalas para protestar contra los bombardeos de Israel en Gaza.

Esto fue corroborado al realizar una búsqueda inversa de algunos fotogramas del video, lo que permitió encontrar una nota de Al Jazeera, medio de comunicación con sede en Catar, publicada tres días después del hecho, es decir, el 20 de noviembre de 2023, y que incluía el mismo material.

Primer indicio de que el video no es actual. Foto: Al Jazeera

Con esta información como base, se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Bandiera della Palestina”, “Torre di Pisa” y “2023”, en italiano, para identificar publicaciones de medios locales sobre el hecho.

Esto permitió encontrar notas de la agencia italiana ANSA, La Repubblica y Sky TG24, que aportaron más detalles y que incluían imágenes desde otros ángulos.

ANSA informó sobre el hecho el 17 de noviembre de 2023 (nota traducida automáticamente al español). Foto: ANSA

La Repubblica informó sobre el hecho el 17 de noviembre de 2023 (nota traducida automáticamente al español). Foto: La Repubblica

Sky TG24 informó sobre el hecho el 17 de noviembre de 2023 (nota traducida automáticamente al español). Foto: Sky TG24

Según estos medios, alrededor de 15 estudiantes participaron en la manifestación y lograron acceder a la torre para desplegar la mencionada bandera y encender bengalas. La acción duró pocos minutos y terminó sin causar daños. Además, se produjo después de una marcha en la que participaron más de 500 personas.

Por lo mencionado en líneas anteriores, se confirma que el video muestra un hecho real, pero es presentado engañosamente como actual. En realidad, corresponde a una protesta realizada el 17 de noviembre de 2023.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido el video de una bandera palestina colgada de la Torre de Pisa, en Italia, como si se tratara de un hecho reciente. Sin embargo, el video corresponde a una protesta realizada en noviembre de 2023, cuando un grupo de estudiantes la desplegó y luego encendió bengalas para exigir el cese de bombardeos en Gaza. La fecha del suceso fue corroborada mediante una búsqueda inversa del video y notas publicadas por medios como Al Jazeera, ANSA, La Repubblica y Sky TG24.