Buzos sumergieron una escultura de raya águila de 6,4 metros para dar vida al arrecife y momentos después llega un visitante inesperado El proyecto busca mejorar el ecosistema local y facilitar el acceso a visitantes interesados en la vida marina.

Una escultura de raya águila sumergida en frente a las costas de Caroilina del Norte. Foto: Beyond The Reef

Una escultura de raya águila sumergida en frente a las costas de Caroilina del Norte. Foto: Beyond The Reef

Una enorme raya águila de concreto descendió lentamente hacia el fondo del mar en las aguas de las Islas Vírgenes Británicas. No se trataba de un animal real, sino de una escultura que fue instalada cerca del complejo turístico Scrub Island Resort, Spa and Marina para favorecer el crecimiento de corales y ofrecer un nuevo refugio para la vida marina.

La operación contó con la participación de buzos y una grúa que sostuvo la estructura de 4,9 metros de ancho y 6,4 metros de largo hasta colocarla sobre una base previamente instalada en el lecho marino. Sin embargo, antes de completar el descenso, una raya águila moteada real apareció en las inmediaciones y nadó alrededor del equipo, lo que causó sorpresa.

Video destacado HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

Buzos orientan una escultura de una raya águila de 4,9 metros de ancho y 6,4 metros de largo antes de instalarla bajo el agua el viernes cerca de Scrub Island. Foto: Joaquín Contreras

Una escultura de concreto que busca convertirse en arrecife artificial

La obra fue creada por Drew Shook, un artista de Asheville, Carolina del Norte, quien construyó la figura con malla metálica y concreto durante cinco días de trabajo en 2024. Posteriormente, fue trasladada a las Islas Vírgenes Británicas, donde permaneció almacenada durante casi un año hasta encontrar el lugar adecuado para su instalación.

Para bajar la escultura de hormigón al agua, utilizaron una grúa acoplada a una embarcación de trabajo. Foto: Joaquín Contreras

La intención es que la superficie de la escultura permita el crecimiento de corales y termine convirtiéndose en un hábitat para diferentes especies marinas. Scarlett Steer, gerenta de desarrollo inmobiliario y comercial del resort, explicó que la ubicación fue elegida para facilitar el acceso de los visitantes y favorecer la llegada de peces juveniles.

"Sabíamos que ayudaría a que los corales crecieran y contribuiría al ecosistema de esta zona y de Marina Cay. La idea surgió porque, cuando uno nada por aquí, no ve demasiada vida marina: se puede observar algo, pero no mucho", señaló.

Una raya real apareció antes de colocar la escultura

La instalación presentó algunas dificultades, principalmente por la necesidad de alinear correctamente la estructura bajo el agua. Chris Juredin, cofundador de Beyond the Reef, explicó que el procedimiento tomó más tiempo del previsto, aunque finalmente se desarrolló sin mayores inconvenientes.

"Tardó un poco más de lo que pensábamos, pero el problema fue simplemente la alineación. Bajo el agua fue realmente difícil. Lo más hermoso fue que, momentos antes de colocarla, apareció una raya águila moteada, nadó alrededor de nosotros y luego se marchó", relató.

La coincidencia llamó la atención de los participantes, que poco después pudieron observar la escultura ya instalada. Su ubicación, cerca de la costa, también permitirá que quienes practiquen esnórquel puedan acercarse sin necesidad de realizar una inmersión profunda.

La figura parece una raya en pleno movimiento

Kat Scheinbein, bióloga marina de Beyond the Reef, permaneció cerca de la instalación para fotografiar el resultado. Según explicó, la posición de la figura transmite la sensación de que el animal continúa desplazándose por el agua.

"Fue realmente genial porque la manera en que la bajamos hizo que pareciera que se estaba moviendo dentro del agua", comentó.

La especialista también describió que su posición final parece representar a una raya que acaba de alimentarse sobre la arena y emprende el camino hacia aguas más profundas. De esta manera, la escultura no solo busca convertirse en un refugio para la vida marina, sino también ofrecer una representación artística de una especie que habita esas aguas.