Gadi Eisenkot, principal rival de Benjamin Netanyahu en las elecciones de Israel del 27 de octubre, prometió que Hamás dejará de gobernar la Franja de Gaza en un plazo de 18 meses si asume como primer ministro. El dirigente del partido de centroderecha Yashar planteó dos caminos para alcanzar ese objetivo: aplicar el plan de alto el fuego de Donald Trump, que contempla el desarme gradual del movimiento palestino, o recurrir a nuevas operaciones militares israelíes.

"Hoy hago una promesa pública: desde el momento en que asuma el cargo de primer ministro, dentro de 18 meses Hamás ya no estará al mando en la Franja de Gaza", declaró Eisenkot durante una conferencia de prensa cerca del territorio palestino.

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Esta elección será la primera desde el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 1.200 personas. La ofensiva militar de represalia de Israel causó la muerte de más de 74.200 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Eisenkot acusa regularmente a Netanyahu por la "falla estructural" en Gaza y denuncia que Hamás "es todavía el soberano", que está "armado, sigue armándose, y militarmente activo" tres años después de la guerra.

Opositor exige investigar los fallos de seguridad del 7 de octubre

La propuesta busca esclarecer cómo Hamás pudo lanzar una ofensiva que dejó más de 1.200 muertos en Israel y 251 personas secuestradas. La oposición acusa a Netanyahu de haber ignorado advertencias de los organismos de seguridad, una responsabilidad que el primer ministro rechaza.

La controversia incluye la presunta alerta de Abbas Kamel, entonces jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, quien habría visitado Israel horas antes del ataque. El diario Yediot Ahronoth informó que Kamel alertó a Netanyahu sobre "una terrible operación" de Hamás y que se sorprendió por la reacción del mandatario.

La campaña electoral revive el cruce de acusaciones por la guerra

Netanyahu negó que hubiera recibido esa advertencia y cuestionó la versión sobre el encuentro con Kamel. En una entrevista con el Canal 14, preguntó "¿desde cuándo un jefe de inteligencia extranjero habla con un jefe de Gobierno que no es el suyo?". También sugirió que el episodio podría formar parte de una conspiración del llamado "Estado profundo".

El exdirector del Shin Bet, Ronen Bar, también llevó sus acusaciones a los tribunales. Presentó una demanda por difamación contra Netanyahu y reclama tres millones de shekels, unos 900.000 euros. En el escrito sostiene que alertó al primer ministro más de 20 veces sobre los preparativos de Hamás en Gaza. Netanyahu respondió que tenía acceso directo a él y preguntó por qué no lo llamó.

Encuestas anticipan una contienda sin mayoría parlamentaria clara

Las encuestas actuales anticipan una difícil contienda. Aunque la popularidad de Netanyahu está a la baja frente a la de su rival Eisenkot, ninguno de los dos partidos se encuentra en posición de ganar los 61 escaños necesarios para tener una mayoría parlamentaria. A menos de un mes de los comicios, el Comité Electoral Central prohibió a los partidos árabes participar en las elecciones, una medida que el Tribunal Supremo podría revocar esta misma semana.