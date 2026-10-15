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Colombia anuncia su salida del Grupo de La Haya y rechaza su enfoque contra Israel por la guerra en Gaza

Este movimiento se da en el contexto de un restablecimiento de relaciones bilaterales con Israel, tras la ruptura diplomática en 2024 impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

El Gobierno de Colombia confirmó su retirada del Grupo de La Haya, creado en 2025 para coordinar acciones sobre Israel y la guerra en Gaza, cuestionando los objetivos del bloque
El Gobierno de Colombia confirmó su retirada del Grupo de La Haya, creado en 2025 para coordinar acciones sobre Israel y la guerra en Gaza, cuestionando los objetivos del bloque | Foto: AFP
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El Gobierno de Colombia anunció este jueves 15 de octubre su retirada del Grupo de La Haya, una alianza internacional creada en 2025 para coordinar medidas relacionadas con Israel por la guerra en la Franja de Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, confirmó la decisión mediante un comunicado en el que cuestionó los objetivos del bloque. "Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque", declaró el canciller.

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¿Qué es el Grupo de La Haya y qué países lo integraron?

La alianza se estableció el 31 de enero de 2025 con la participación de Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Su creación respondió a la intención de coordinar acciones internacionales frente a la situación palestina y las operaciones militares israelíes en Gaza.

La salida colombiana se suma a las de Bolivia y Honduras, países que también abandonaron la organización, según informó el Ejecutivo de Bogotá. Con este anuncio, el país cafetero deja de ejercer la copresidencia que mantenía dentro del grupo y modifica su participación en esta iniciativa diplomática.

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La retirada coincide con el acercamiento diplomático entre Colombia e Israel

El anuncio ocurre durante una nueva etapa de las relaciones bilaterales, restablecidas en agosto de 2026 después de la ruptura diplomática decretada por el Gobierno de Gustavo Petro en 2024. La administración anterior justificó esa decisión por la ofensiva israelí en Gaza, que el entonces presidente calificó en varias ocasiones como genocidio.

El último miércoles 14 de octubre, Bula inauguró la embajada colombiana en Jerusalén junto con el ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar. Además, semanas antes, Bogotá había retirado su declaración de intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, relacionado con presuntas violaciones de la Convención contra el Genocidio.

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