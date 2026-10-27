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Netanyahu enfrenta un revés tras los primeros resultados desfavorables en Israel y una participación récord

Según los sondeos a boca de urna, ni el bloque de Eisenkot, con 53 escaños, ni el de Netanyahu, con 50, alcanzan los 61 necesarios para formar Gobierno.

Sin embargo, este escenario electoral no significaría un cambio en la dinámica política. Foto: Composición LR/AFP.
Sin embargo, este escenario electoral no significaría un cambio en la dinámica política. Foto: Composición LR/AFP.
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La participación récord en las elecciones legislativas de Israel marcó la derrota política de Benjamín Netanyahu, quien pierde terreno frente a una oposición que capitalizó el descontento ciudadano por la gestión de la guerra en Gaza, los fallos de seguridad tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y las divisiones internas del país.

Aunque el Likud, partido de Netanyahu, se impuso en los sondeos a boca de urna tras revertir las previsiones de los últimos meses, el retroceso de sus aliados le impide alcanzar la mayoría parlamentaria. La formación del primer ministro obtendría entre 24 y 25 escaños, frente a los 21 y 23 que conseguiría Yashar!, el partido liderado por Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor.

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Las proyecciones sitúan al bloque de Netanyahu entre los 50 y 51 diputados, mientras que los partidos judíos de oposición sumarían entre 52 y 53. Ninguno de los dos sectores alcanzaría los 61 escaños necesarios para controlar la Knéset, el Parlamento israelí, compuesto por 120 representantes.

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Escenario poco favorable para formar gobierno

En este contexto, las dos listas árabes podrían desempeñar un papel decisivo en las negociaciones para definir al próximo Ejecutivo. Según las estimaciones del Canal 13, ambas agrupaciones conseguirían 17 escaños, en medio de una participación electoral que alcanzó niveles récord en décadas. Sin embargo, Netanyahu ha descartado la posibilidad de pactar con ellas, por lo que Eisenkot tendría que buscar su respaldo para intentar desplazarlo del poder.

El líder opositor afirmó que buscará formar un Gobierno "lo antes posible" si el recuento confirma los resultados de los sondeos, que, según sostuvo, reflejan una "falta absoluta de confianza en el Ejecutivo de Netanyahu". Las proyecciones se difundieron tras el cierre de los colegios electorales, a las 22.00 horas locales, luego de 15 horas de votación.

Participación de votantes alcanza niveles históricos

La participación en las elecciones legislativas de Israel alcanzó el 66,7% a las 17.00 horas, un nivel histórico que superó en nueve puntos porcentuales el registrado a la misma hora durante los comicios de 2022. La elevada afluencia a las urnas se produjo pese a las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde en Jerusalén.

La movilización continuó durante las últimas horas de votación. Según la Comisión Electoral Central, la participación llegó al 74,3% a las 20.00 horas locales, dos horas antes del cierre de los colegios electorales, lo que representó ocho puntos porcentuales más que en las elecciones anteriores a esa misma hora. Más de 5,4 millones de israelíes habían acudido a votar, en el nivel más alto registrado desde 1988, de acuerdo con los datos difundidos por EFE.

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