El papa León XIV reúne a más de 2 millones de personas en Argentina en la misa más multitudinaria de su pontificado El papa reunió a unos 2,5 millones de personas en Buenos Aires durante la misa más multitudinaria de su pontificado, según los organizadores. La celebración en el barrio de Palermo congregó a fieles a lo largo de 2,3 kilómetros de la avenida Libertador y evocó la misa por la paz que Juan Pablo II presidió en 1982.

El papa León XIV reunió a unos 2,5 millones de personas este lunes en Buenos Aires durante la misa más multitudinaria de su pontificado, según la cifra difundida por los organizadores. La celebración se realizó en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, y una multitud ocupó un tramo de 2,3 kilómetros de la avenida Libertador para escuchar al pontífice.

La convocatoria evocó la misa por la paz que Juan Pablo II presidió en el mismo sector porteño en 1982. El acto religioso se convirtió en el punto central de la visita apostólica del papa a Argentina, que comenzó después de su paso por Uruguay y que continuará en Córdoba, Luján y Perú.

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Miles hicieron fila desde la madrugada para ingresar y ubicarse frente al vallado situado a unos 100 metros del escenario. La mayoría siguió la homilía a través de alguna de las 33 pantallas gigantes dispuestas por la organización. Grupos de fieles llegaron en autobuses organizados por sus parroquias, muchos de otras provincias y de países vecinos.

La familia, pilar frente a las precariedades

En su homilía, el pontífice de 71 años defendió a la familia cristiana como espacio de transmisión de la fe y los valores. Afirmó que hoy más que nunca representa "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época" y llamó a los padres a transmitir la fe a sus hijos con los gestos más sencillos, como la bendición antes de comer, una oración antes de dormir, el perdón y la escucha mutua.

León XIV reconoció que numerosos hogares atraviesan situaciones complejas, entre ellas la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que comprometen el futuro de los jóvenes. Frente a ese escenario, sostuvo que Cristo representa la roca sobre la que las familias pueden encontrar fortaleza y protección.

El Sumo Pontífice también exhortó a abrir "las puertas de sus casas a Cristo" y les pidió ser protagonistas en la evangelización. "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada", expresó durante la ceremonia.

Fuerte mensaje por la discapacidad en Claypole

Horas antes de la misa, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución de Claypole que brinda atención a más de 400 personas con discapacidad. Allí escuchó los testimonios de residentes y agradeció el trabajo de quienes forman parte de la comunidad.

El pontífice dejó una de las declaraciones más directas de su visita al referirse a la dignidad de quienes necesitan asistencia y cuidados especiales. "Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", afirmó ante los residentes y trabajadores del centro.

Asimismo, vinculó la inclusión con el desarrollo de un país. "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", sostuvo. Con esas palabras, pidió que Argentina reconozca el aporte de estas personas y garantice su lugar en la sociedad.

Una de las residentes, Marta Griselda Torres, compartió su historia personal frente al papa. La mujer, que nació con parálisis cerebral, relató las dificultades que atravesó desde su infancia, el abandono de su madre y su búsqueda de un lugar donde pudiera vivir y recibir acompañamiento. "No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida", contó. También le entregó al pontífice un libro en el que cuenta su historia y le agradeció su visita.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió al pontífice en la institución. Ambos intercambiaron obsequios durante el encuentro, que también contó con la participación de trabajadores, voluntarios y residentes. El mandatario provincial le regaló un mate al papa, quien a su vez le dio un obsequio a Kicillof y a su esposa, que incluyó una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione.

Milei afronta críticas por los recortes en discapacidad

El mensaje del papa sobre la inclusión llegó en medio de las dificultades económicas que atraviesan instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. El Cottolengo Don Orione también afronta problemas presupuestarios por la reducción de fondos públicos, una situación que afecta la prestación de servicios y la cobertura de necesidades específicas de sus residentes.

La visita adquirió así una dimensión social en un país donde las políticas de austeridad del presidente Javier Milei provocaron reclamos de organizaciones y familias. En octubre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para garantizar recursos destinados al sector, aunque la iniciativa todavía debía pasar por el Senado.

León XIV no limitó su mensaje a la situación de un establecimiento. Su llamado fue dirigido al conjunto de la sociedad argentina, a la que pidió impulsar una nueva generación de solidaridad. "Mi deseo es que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", expresó.

Emoción al recordar al papa Francisco

La figura de Francisco estuvo presente en los mensajes de León XIV durante su visita a Argentina, país de origen de su antecesor. En la misa de Palermo, el pontífice se emocionó al mencionar a "nuestro amado papa Francisco" y citó sus palabras sobre la familia. "La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu", recordó con la voz entrecortada.

En el Cottolengo, el actual pontífice también recuperó una de las enseñanzas de su predecesor sobre la vocación de los creyentes. "Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra", citó León XIV.

El recuerdo del anterior jefe de la Iglesia católica también se relacionó con el llamado a construir una sociedad más solidaria. El papa afirmó que Francisco anhelaba una nueva generación comprometida con la caridad, en especial con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Durante su recorrido por Claypole, el cantante Abel Pintos interpretó "La llave" junto a integrantes del coro de la institución.

La agenda continúa: UCA, vísperas y Luján

Tras la misa multitudinaria y la visita a Claypole, la agenda del papa León XIV en Argentina contempla encuentros con representantes del mundo laboral y comunidades religiosas. El programa de este lunes incluyó una reunión en la Universidad Católica Argentina, otra con referentes cristianos y de distintas confesiones en el Palacio San Martín, y la celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. El pontífice también compartió una cena con integrantes del episcopado argentino.

La siguiente etapa del recorrido contempla una celebración en Córdoba y una vigilia con jóvenes. Para el miércoles 11 de noviembre está prevista una visita a un centro penitenciario y una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de su partida hacia Perú, donde continuará la gira por Sudamérica.