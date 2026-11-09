Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Dyer se vacila con JB, Sheput critica a papá de Keiko y ¿Castillo saldrá libre? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

Ingenieros chinos reducen el consumo de combustible de buques de carga con tecnología de torpedos de alta velocidad

El sistema logró un ahorro del 5% de combustible, una reducción significativa en el consumo y costos de operación para grandes embarcaciones.

La tecnología de lubricación de torpedos y otros proyectiles permitió el ahorro de combustible en buques de carga. Foto: Naval Group
La tecnología de lubricación de torpedos y otros proyectiles permitió el ahorro de combustible en buques de carga. Foto: Naval Group
Por
google iconLa República en Google

Una tecnología que permite a ciertos torpedos desplazarse a velocidades extremas bajo el agua ahora busca mejorar la eficiencia del transporte marítimo. Ingenieros chinos desarrollaron un sistema que inyecta pequeñas burbujas de aire debajo del casco de los barcos para disminuir la fricción con el agua y reducir la energía necesaria para avanzar.

La innovación, denominada Bubble Lubrication System (BLS), consiguió un ahorro energético neto de aproximadamente el 5% durante una prueba de cinco meses en un buque petrolero, según informa South China Morning Post. El resultado abre la posibilidad de reducir el consumo de combustible y los costos de operación de grandes embarcaciones comerciales.

Puedes ver

Los mayas adoraban mucho la pintura roja, pero a causa de ella envenenaron el agua con mercurio sin querer

lr.pe

¿Cómo funciona la tecnología de burbujas inspirada en los torpedos?

El principio de esta innovación guarda relación con la supercavitación, un fenómeno utilizado por algunos torpedos y proyectiles submarinos para alcanzar velocidades muy elevadas. Estos dispositivos generan una cavidad llena de gas a su alrededor que disminuye considerablemente el contacto directo con el agua y, por tanto, la resistencia que encuentran durante su desplazamiento.

LR Focus
El sistema inteligente de lubricación por burbujas de segunda generación se ha instalado en un buque tanque para productos químicos y petroleros de nueva construcción con capacidad para 50.000 toneladas. Foto: Xinhua

El sistema inteligente de lubricación por burbujas de segunda generación se ha instalado en un buque tanque para productos químicos y petroleros de nueva construcción con capacidad para 50.000 toneladas. Foto: Xinhua

Los ingenieros chinos adaptaron un principio de reducción de la fricción para aplicarlo a embarcaciones comerciales. En lugar de crear una gran cavidad alrededor del objeto, el BLS introduce continuamente aire comprimido debajo del casco del barco. De esta manera, forma una capa de microburbujas entre la superficie de la embarcación y el agua del mar.

"El sistema transforma la capa límite de agua de mar alrededor del casco en una mezcla de gas y líquido", explican los expertos. Este cambio en el flujo del agua permite disminuir la resistencia que enfrenta el buque mientras avanza y, en consecuencia, reducir la energía necesaria para impulsarlo.

Puedes ver

Un volcán submarino en EE.UU. permite por primera vez a un generador producir más electricidad de la que consume para funcionar

lr.pe

Un petrolero consigue ahorrar un 5% de energía durante las pruebas

El sistema de segunda generación fue desarrollado por el Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute, una filial de China State Shipbuilding Corporation. Su instalación se realizó en un nuevo petrolero de productos químicos de 50.000 toneladas, que ya entró en servicio comercial.

La reducción podría representar un beneficio económico considerable para las grandes embarcaciones. De acuerdo con el organismo, un petrolero como el que fue usado en pruebas consume habitualmente unas 20 toneladas de combustible al día. Si consigue disminuir ese gasto en un 5%, podría ahorrar aproximadamente una tonelada diaria.

El sistema también busca adaptarse a otros tipos de barcos

La segunda generación del BLS incorpora mejoras respecto a su antecesora, cuya principal limitación era la necesidad de operar manualmente. El nuevo diseño cuenta con controles automatizados que ajustan el suministro de aire de acuerdo con la velocidad y el calado de la embarcación.

"Un sistema de control inteligente ajusta el suministro de aire según la velocidad y el calado del buque", señala el comunicado. Además, incorpora una plataforma digital que supervisa y analiza en tiempo real la eficiencia energética del barco.

Otra mejora consiste en una estructura de alimentación de aire que busca reducir la electricidad consumida por los compresores. Este aspecto resulta fundamental, porque el ahorro final depende de que la energía obtenida al disminuir la fricción sea superior a la utilizada para producir las burbujas.

La tecnología también es compatible con barcos propulsados por gas natural licuado, electricidad, metanol y amoníaco. Asimismo, se espera completar próximamente su instalación en un buque portacontenedores de 3.300 TEU. Con estos avances, los desarrolladores buscan extender el sistema a diferentes tipos de embarcaciones comerciales.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 8 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Cesc Fàbregas, DT de Como, emocionado tras convocatoria de Francesco Andrealli a Perú: "Es como mi hijo"

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar EN VIVO por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026?

Ciencia

Un volcán submarino en EE.UU. permite por primera vez a un generador producir más electricidad de la que consume para funcionar

Esta es la nueva miniluna de la tierra: una roca espacial de 2 metros de diámetro atraída hacia la órbita y que no estará por mucho tiempo

Estudio científico revela cómo las partículas de volcanes tropicales persisten hasta 3 años y ayudarían a enfriar la Tierra

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Galarreta descarta rumores de su salida y califica de “chismes” las especulaciones sobre su reemplazo

Pedro Castillo: Zunini pide suspender a trabajador de JP tras revelarse contrataciones ligadas a Barbadillo

Pedro Castillo: INPE removerá a agentes de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso