Ingenieros chinos reducen el consumo de combustible de buques de carga con tecnología de torpedos de alta velocidad El sistema logró un ahorro del 5% de combustible, una reducción significativa en el consumo y costos de operación para grandes embarcaciones.

La tecnología de lubricación de torpedos y otros proyectiles permitió el ahorro de combustible en buques de carga. Foto: Naval Group

La tecnología de lubricación de torpedos y otros proyectiles permitió el ahorro de combustible en buques de carga. Foto: Naval Group

Una tecnología que permite a ciertos torpedos desplazarse a velocidades extremas bajo el agua ahora busca mejorar la eficiencia del transporte marítimo. Ingenieros chinos desarrollaron un sistema que inyecta pequeñas burbujas de aire debajo del casco de los barcos para disminuir la fricción con el agua y reducir la energía necesaria para avanzar.

La innovación, denominada Bubble Lubrication System (BLS), consiguió un ahorro energético neto de aproximadamente el 5% durante una prueba de cinco meses en un buque petrolero, según informa South China Morning Post. El resultado abre la posibilidad de reducir el consumo de combustible y los costos de operación de grandes embarcaciones comerciales.

¿Cómo funciona la tecnología de burbujas inspirada en los torpedos?

El principio de esta innovación guarda relación con la supercavitación, un fenómeno utilizado por algunos torpedos y proyectiles submarinos para alcanzar velocidades muy elevadas. Estos dispositivos generan una cavidad llena de gas a su alrededor que disminuye considerablemente el contacto directo con el agua y, por tanto, la resistencia que encuentran durante su desplazamiento.

El sistema inteligente de lubricación por burbujas de segunda generación se ha instalado en un buque tanque para productos químicos y petroleros de nueva construcción con capacidad para 50.000 toneladas. Foto: Xinhua

Los ingenieros chinos adaptaron un principio de reducción de la fricción para aplicarlo a embarcaciones comerciales. En lugar de crear una gran cavidad alrededor del objeto, el BLS introduce continuamente aire comprimido debajo del casco del barco. De esta manera, forma una capa de microburbujas entre la superficie de la embarcación y el agua del mar.

"El sistema transforma la capa límite de agua de mar alrededor del casco en una mezcla de gas y líquido", explican los expertos. Este cambio en el flujo del agua permite disminuir la resistencia que enfrenta el buque mientras avanza y, en consecuencia, reducir la energía necesaria para impulsarlo.

Un petrolero consigue ahorrar un 5% de energía durante las pruebas

El sistema de segunda generación fue desarrollado por el Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute, una filial de China State Shipbuilding Corporation. Su instalación se realizó en un nuevo petrolero de productos químicos de 50.000 toneladas, que ya entró en servicio comercial.

La reducción podría representar un beneficio económico considerable para las grandes embarcaciones. De acuerdo con el organismo, un petrolero como el que fue usado en pruebas consume habitualmente unas 20 toneladas de combustible al día. Si consigue disminuir ese gasto en un 5%, podría ahorrar aproximadamente una tonelada diaria.

El sistema también busca adaptarse a otros tipos de barcos

La segunda generación del BLS incorpora mejoras respecto a su antecesora, cuya principal limitación era la necesidad de operar manualmente. El nuevo diseño cuenta con controles automatizados que ajustan el suministro de aire de acuerdo con la velocidad y el calado de la embarcación.

"Un sistema de control inteligente ajusta el suministro de aire según la velocidad y el calado del buque", señala el comunicado. Además, incorpora una plataforma digital que supervisa y analiza en tiempo real la eficiencia energética del barco.

Otra mejora consiste en una estructura de alimentación de aire que busca reducir la electricidad consumida por los compresores. Este aspecto resulta fundamental, porque el ahorro final depende de que la energía obtenida al disminuir la fricción sea superior a la utilizada para producir las burbujas.

La tecnología también es compatible con barcos propulsados por gas natural licuado, electricidad, metanol y amoníaco. Asimismo, se espera completar próximamente su instalación en un buque portacontenedores de 3.300 TEU. Con estos avances, los desarrolladores buscan extender el sistema a diferentes tipos de embarcaciones comerciales.