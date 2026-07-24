Volkswagen usa un rebaño de ovejas para cuidar 31.000 paneles solares y crea un ecosistema que ahora estudian científicos

Volkswagen implementa un rebaño de 100 ovejas en Polonia para mantener su planta fotovoltaica, reduciendo costos y emisiones mientras mejora la biodiversidad en el entorno. | Foto: Magnific

Volkswagen implementa un rebaño de 100 ovejas en Polonia para mantener su planta fotovoltaica, reduciendo costos y emisiones mientras mejora la biodiversidad en el entorno. | Foto: Magnific

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La transición hacia las energías renovables no solo depende de nuevas tecnologías. En Polonia, Volkswagen encontró una solución inesperada para el mantenimiento de su planta fotovoltaica: utilizar un rebaño de 100 ovejas para controlar la vegetación que crece bajo más de 31.000 paneles solares, reduciendo costos y emisiones mientras mejora el entorno natural.

Lo que comenzó como una alternativa para reemplazar las cortadoras de césped terminó convirtiéndose en un caso de estudio científico. Investigadores de la Universidad de Ciencias de Poznań analizan cómo el pastoreo ha favorecido la biodiversidad, la calidad del suelo y el bienestar animal, transformando la planta solar en un ecosistema mucho más rico.

La alternativa de pastoreo, que surgió para reemplazar cortadoras de césped, se ha convertido en un caso de estudio positivo para la biodiversidad y el bienestar animal en la planta solar.

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¿Por qué Volkswagen utiliza ovejas para cuidar sus paneles solares?

Los parques fotovoltaicos requieren un mantenimiento constante debido al crecimiento de la vegetación. En instalaciones con miles de paneles, el uso de maquinaria puede resultar costoso y complicado, ya que debe desplazarse entre estructuras metálicas, cableado y equipos eléctricos.

Para resolver este problema, la planta de Volkswagen en Poznań, Polonia, optó por incorporar un rebaño de 100 ovejas, que se encarga de pastar el césped bajo los 31.000 paneles solares que abastecen de energía a la fábrica.

El proyecto de agrivoltaica que llamó la atención de los científicos

La iniciativa forma parte del modelo conocido como agrivoltaica, que combina la generación de energía solar con actividades agrícolas o ganaderas para aprovechar mejor el terreno.

El proyecto despertó el interés de investigadores de la Universidad de Ciencias de Poznań, quienes comenzaron a estudiar el impacto del pastoreo en distintos aspectos ambientales.

Entre los factores evaluados destacan:

La biodiversidad del entorno.

La calidad del suelo.

La vegetación.

El microclima generado bajo los paneles solares.

El bienestar de las ovejas.

Los primeros resultados indican que los animales se adaptaron rápidamente al entorno y utilizan la sombra de los paneles para protegerse del calor, mejorando sus condiciones de bienestar.

Un parque solar convertido en un ecosistema más diverso

El estudio también reveló que la presencia del rebaño favoreció la aparición de insectos y otras especies, incrementando la biodiversidad alrededor de la planta fotovoltaica.

De esta manera, el terreno no solo continúa produciendo electricidad, sino que también mantiene una actividad ganadera que contribuye al equilibrio ambiental y al cuidado del ecosistema.

Este modelo demuestra que la producción de energía renovable puede convivir con la naturaleza y generar beneficios adicionales para el medio ambiente.