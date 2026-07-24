HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Fernando Rospigliosi ataca y se contradice | Sin Guion con Rosa María Palacios

Ciencia

Volkswagen usa un rebaño de ovejas para cuidar 31.000 paneles solares y crea un ecosistema que ahora estudian científicos

Investigadores de la Universidad de Ciencias de Poznań estudian el impacto positivo del pastoreo en el entorno natural, destacando la adaptabilidad de las ovejas y su contribución al bienestar animal.

Volkswagen implementa un rebaño de 100 ovejas en Polonia para mantener su planta fotovoltaica, reduciendo costos y emisiones mientras mejora la biodiversidad en el entorno.
Volkswagen implementa un rebaño de 100 ovejas en Polonia para mantener su planta fotovoltaica, reduciendo costos y emisiones mientras mejora la biodiversidad en el entorno. | Foto: Magnific
Escuchar
Resumen
Compartir

La transición hacia las energías renovables no solo depende de nuevas tecnologías. En Polonia, Volkswagen encontró una solución inesperada para el mantenimiento de su planta fotovoltaica: utilizar un rebaño de 100 ovejas para controlar la vegetación que crece bajo más de 31.000 paneles solares, reduciendo costos y emisiones mientras mejora el entorno natural.

Lo que comenzó como una alternativa para reemplazar las cortadoras de césped terminó convirtiéndose en un caso de estudio científico. Investigadores de la Universidad de Ciencias de Poznań analizan cómo el pastoreo ha favorecido la biodiversidad, la calidad del suelo y el bienestar animal, transformando la planta solar en un ecosistema mucho más rico.

La alternativa de pastoreo, que surgió para reemplazar cortadoras de césped, se ha convertido en un caso de estudio positivo para la biodiversidad y el bienestar animal en la planta solar.

La alternativa de pastoreo, que surgió para reemplazar cortadoras de césped, se ha convertido en un caso de estudio positivo para la biodiversidad y el bienestar animal en la planta solar.

PUEDES VER: Perforan en la Antártida y descubren que el agua del deshielo está provocando que los glaciares se deslicen más rápido al océano

lr.pe

¿Por qué Volkswagen utiliza ovejas para cuidar sus paneles solares?

Los parques fotovoltaicos requieren un mantenimiento constante debido al crecimiento de la vegetación. En instalaciones con miles de paneles, el uso de maquinaria puede resultar costoso y complicado, ya que debe desplazarse entre estructuras metálicas, cableado y equipos eléctricos.

Para resolver este problema, la planta de Volkswagen en Poznań, Polonia, optó por incorporar un rebaño de 100 ovejas, que se encarga de pastar el césped bajo los 31.000 paneles solares que abastecen de energía a la fábrica.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

lr.pe

El proyecto de agrivoltaica que llamó la atención de los científicos

La iniciativa forma parte del modelo conocido como agrivoltaica, que combina la generación de energía solar con actividades agrícolas o ganaderas para aprovechar mejor el terreno.

El proyecto despertó el interés de investigadores de la Universidad de Ciencias de Poznań, quienes comenzaron a estudiar el impacto del pastoreo en distintos aspectos ambientales.

Entre los factores evaluados destacan:

  • La biodiversidad del entorno.
  • La calidad del suelo.
  • La vegetación.
  • El microclima generado bajo los paneles solares.
  • El bienestar de las ovejas.

Los primeros resultados indican que los animales se adaptaron rápidamente al entorno y utilizan la sombra de los paneles para protegerse del calor, mejorando sus condiciones de bienestar.

Un parque solar convertido en un ecosistema más diverso

El estudio también reveló que la presencia del rebaño favoreció la aparición de insectos y otras especies, incrementando la biodiversidad alrededor de la planta fotovoltaica.

De esta manera, el terreno no solo continúa produciendo electricidad, sino que también mantiene una actividad ganadera que contribuye al equilibrio ambiental y al cuidado del ecosistema.

Este modelo demuestra que la producción de energía renovable puede convivir con la naturaleza y generar beneficios adicionales para el medio ambiente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El misterio del agua que dio origen al oasis natural más famoso de América Latina: el secreto geológico detrás de Huacachina

El misterio del agua que dio origen al oasis natural más famoso de América Latina: el secreto geológico detrás de Huacachina

LEER MÁS
Existen 4 países de América Latina que comparten una enorme reserva de agua descubierta por accidente hace 85 años: su objetivo era petróleo

Existen 4 países de América Latina que comparten una enorme reserva de agua descubierta por accidente hace 85 años: su objetivo era petróleo

LEER MÁS
El origen de los peruanos bajo la lupa: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

El origen de los peruanos bajo la lupa: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

LEER MÁS
¿Por qué el CERN apaga su acelerador? La explicación científica detrás del supuesto portal de seres de otras dimensiones

¿Por qué el CERN apaga su acelerador? La explicación científica detrás del supuesto portal de seres de otras dimensiones

LEER MÁS
El misterio del agua que dio origen al oasis natural más famoso de Sudamérica: el secreto geológico detrás de Huacachina

El misterio del agua que dio origen al oasis natural más famoso de Sudamérica: el secreto geológico detrás de Huacachina

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 comunidades indígenas que sobrevivieron a la conquista española que fueron descubiertas en América

Las 2 comunidades indígenas que sobrevivieron a la conquista española que fueron descubiertas en América

LEER MÁS
Geólogos descubren en Sudamérica un yacimiento gigantesco que contiene millones de toneladas de cobre, oro y plata

Geólogos descubren en Sudamérica un yacimiento gigantesco que contiene millones de toneladas de cobre, oro y plata

LEER MÁS
Perforan en la Antártida y descubren que el agua del deshielo está provocando que los glaciares se deslicen más rápido al océano

Perforan en la Antártida y descubren que el agua del deshielo está provocando que los glaciares se deslicen más rápido al océano

LEER MÁS
China enviará un proyectil contra un asteroide situado a millones de kilómetros de la Tierra para probar su sistema de defensa planetaria

China enviará un proyectil contra un asteroide situado a millones de kilómetros de la Tierra para probar su sistema de defensa planetaria

LEER MÁS
El origen de los peruanos bajo la lupa: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

El origen de los peruanos bajo la lupa: reabren la cueva de los primeros habitantes de los Andes para hallar nuevas pistas

LEER MÁS
Arqueólogos hallan restos de banquetes rituales y cerámica inédita en un enorme complejo del antiguo Perú de casi 2.000 años

Arqueólogos hallan restos de banquetes rituales y cerámica inédita en un enorme complejo del antiguo Perú de casi 2.000 años

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025