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EE. UU. encuentra 250.000 toneladas de litio en las aguas residuales de sus pozos petroleros y desarrolla una tecnología para extraerlo

Element3 busca transformar residuos petroleros en un recurso vital para la fabricación de baterías eléctricas, reduciendo costos y emisiones, y mejorando la independencia del litio en el país.

Element3 ha desarrollado un método innovador para extraer este mineral estratégico.
Element3 ha desarrollado un método innovador para extraer este mineral estratégico.Foto: Element3
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Estados Unidos encontró una nueva fuente de litio en un lugar inesperado: las aguas residuales que genera su industria petrolera. La empresa texana Element3 desarrolló un método para recuperar este mineral de los desechos de la perforación de hidrocarburos, con el objetivo de aprovecharlo en la fabricación de baterías para coches eléctricos.

El proyecto se desarrolla en la cuenca de Permian Basin, donde estos residuos contienen concentraciones de litio. Según las estimaciones citadas por la compañía, la industria petrolera estadounidense genera más de 3,8 billones de litros de aguas residuales al año, que albergarían alrededor de 250.000 toneladas de este recurso estratégico.

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Element3 desarrolla una tecnología para extraer litio de los residuos petroleros

La compañía estadounidense busca transformar un desecho de la extracción de hidrocarburos en una fuente de abastecimiento para la industria energética. Su tecnología permite recuperar litio de las aguas residuales y obtener un producto de grado batería, destinado a la fabricación de acumuladores para autos eléctricos.

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Para poner en marcha esta iniciativa, la empresa consiguió financiación mediante una ronda de inversión Serie A y anunció la instalación de sus primeros módulos de extracción en la infraestructura hídrica de Double Eagle Energy Holding, en Texas. Hood Whitson, fundador y director ejecutivo de la empresa, señaló que el proyecto busca fortalecer la independencia del litio en Estados Unidos.

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Los residuos petroleros podrían cubrir más de la mitad del déficit de litio para 2030

El potencial de esta tecnología está relacionado con la enorme cantidad de residuos que genera la industria petrolera estadounidense. De acuerdo con las estimaciones presentadas en el artículo, las 250.000 toneladas de litio presentes en estas aguas permitirían cubrir más de la mitad del déficit de suministro previsto para 2030.

A diferencia de la minería convencional, este procedimiento busca aprovechar instalaciones existentes sin necesidad de abrir nuevas minas ni recurrir a la evaporación de agua en salares. Además, la compañía sostiene que su método puede reducir el consumo de agua dulce, los costos de extracción y las emisiones relacionadas con el transporte internacional del mineral.

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