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Querida reina de belleza queda en la ruina tras crisis en Paraguay: perdió todos sus ahorros en Ueno Bank y le dice adiós a su gran sueño

Sin dinero, sin apoyo y sin cumplir su mayor sueño. Una modelo y reina de belleza rompió en llanto al anunciar la noticia mediante un video en su cuenta de Instagram.

La modelo internacional no contuvo las lágrimas tras la ola de críticas que recibió. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
La modelo internacional no contuvo las lágrimas tras la ola de críticas que recibió. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La representante de Paraguay, Verónica Ocampos, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera como modelo y reina de belleza. La joven confirmó que no viajará a Tokio para participar en Miss International 2026, luego de perder el acceso a sus ahorros personales debido al congelamiento de cuentas relacionado con la crisis de Ueno Bank.

La decisión llegó después de varios meses de preparación para representar a su país en el certamen internacional. Ante la imposibilidad de disponer del dinero necesario para cubrir su traslado, la también creadora de contenido recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda económica, pero la controversia que generó su pedido terminó sumando un nuevo obstáculo a una situación que ya había puesto en riesgo su participación.

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Verónica Ocampos no podrá representar a Paraguay en Miss International 2026

La modelo tenía previsto viajar a Japón para competir en Miss International 2026 y llevar la bandera paraguaya ante representantes de más de 80 países. Sin embargo, el congelamiento de sus fondos personales le impidió contar con los recursos que necesitaba para concretar el desplazamiento hacia Tokio.

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Con el vuelo programado para las siguientes horas y sin posibilidades de disponer de su dinero, Verónica Ocampos decidió hacer pública su situación. A través de sus redes sociales, compartió un pedido de colaboración económica con la esperanza de reunir lo necesario para continuar con su proyecto y no abandonar la competencia.

En su primer mensaje, la reina de belleza dejó en claro que todavía tenía la intención de cumplir el objetivo por el que se había preparado durante meses. “No quiero agarrar y desistir y no irme; quiero batallar hasta lo último porque eso nunca fue una opción rendirme”, expresó ante sus seguidores.

La publicación también incluyó su número de contacto para facilitar la comunicación con quienes estuvieran dispuestos a brindarle apoyo. No obstante, la situación financiera que atravesaba y la cercanía de la fecha de partida complicaron sus posibilidades de concretar el viaje.

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Las críticas en redes sociales influyeron en la decisión de Verónica Ocampos

El pedido de ayuda económica de Verónica Ocampos generó una amplia repercusión en las plataformas digitales. Aunque la modelo buscaba conseguir los recursos para representar a Paraguay en el concurso de belleza, su iniciativa también recibió cuestionamientos y comentarios negativos que aumentaron la controversia alrededor de su caso.

La reacción del público terminó convirtiéndose en otro factor que marcó este episodio. En un video publicado posteriormente, la joven apareció entre lágrimas y con la banda oficial del certamen, mientras expresaba su tristeza por los ataques recibidos en su propio país.

“Qué triste que yo iba a ir a Japón a presentar este proyecto y que en mi propio país haya recibido tantos ataques, tantos comentarios negativos que realmente me lastimaron demasiado”, manifestó.

Finalmente, la representante paraguaya comunicó que no continuaría con su participación en el concurso internacional. De esta manera, el problema para acceder a sus ahorros en Ueno Bank, sumado a la controversia generada en redes sociales, terminó frustrando su viaje a Tokio y su posibilidad de competir junto a delegaciones de más de 80 naciones.

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