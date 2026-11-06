Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
EN VIVO | El Papa León XIV llega a Montevideo, Uruguay
Judicialidad

Delegación Judicial de la Corte del Santa realiza pasantía en el Poder Judicial de Puerto Rico

Magistrados y servidores judiciales del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia del Santa participan en una pasantía en Puerto Rico del 2 al 6 de noviembre.

La pasantía concluirá con una visita al Tribunal de Apelaciones. Foto: difusion.
La pasantía concluirá con una visita al Tribunal de Apelaciones. Foto: difusion.
Por
google iconLa República en Google

Con el propósito de optimizar el servicio de administración de justicia en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral  de la Corte Superior de Justicia del Santa, una delegación de magistrados y servidores judiciales de dicha especialidad participa en una pasantía en la sede del Poder Judicial de Puerto Rico, del 2 al 6 de noviembre.

Puedes ver

Corte del Santa anuncia convocatoria para selección de jueces supernumerarios | Del Santa | La República

lr.pe

Los representantes del distrito judicial del Santa fueron recibidos por el honorable Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo de los Tribunales, y el licenciado Raúl Núñez Negrón, director de la Academia Judicial Puertorriqueña. Durante la primera jornada, formaron parte de diversos conversatorios sobre los programas, iniciativas y salas especializadas enfocadas en facilitar el acceso a la justicia y atender a poblaciones específicas, así como sobre el Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales.

Al día siguiente, los participantes se trasladaron al Centro Judicial de San Juan, donde presenciaron vistas orales, realizaron una visita guiada por las instalaciones y sostuvieron un diálogo con jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia.

En la jornada de hoy, la delegación asistió a una conferencia sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo de Puerto Rico y a mesas de diálogo sobre la gestión de salas inteligentes y el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), plataforma digital empleada para la gestión y presentación electrónica de documentos judiciales.

Puedes ver

Realizan con éxito ciclo de ponencias sobre celeridad en procesos judiciales laborales | Del Santa | La República

lr.pe

La pasantía concluirá mañana con una visita al Tribunal de Apelaciones, espacio donde dialogarán con el juez administrador, Hon. Ricardo Marrero Guerrero, y el juez subadministrador, Hon. Juan Campos Pérez. Asimismo, sostendrán una reunión con la secretaria de dicho tribunal, Lilia Oquendo Solís, quien los orientará respecto del funcionamiento de la Secretaría, así como sobre la presentación y el flujo de los casos.

La delegación santeña está integrada por los jueces superiores Williams Vizcarra Tinedo, Anita Alva Vásquez, Celia Bustos Balta, Kelly Cabanillas Oliva y Flor Guerrero Saavedra; los magistrados Carlos Cipriano Pichón y Ricardo Alza Vásquez; y la relatora Miliana Guzmán Quiñones.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China suministrará 15 trenes eléctricos a México: tendrán capacidad para casi 900 pasajeros, wifi y comenzarán a operar en 2027

América Latina en el top 10 de The World's 50 Best Restaurants 2026: México y Perú conquistan con su cocina creativa y sabores auténticos

Inauguran Centro de Emergencia Mujer de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa

Judicialidad

Informativo Judicial: Corte de Sullana

Perfiles de la justicia: Entrevista a Aldo Bautista

Informativo Judicial: Corte de Sullana

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Puno: dirigentes y gremios exigen amnistía para Pedro Castillo durante audiencia de Juntos por el Perú

JEE Chiclayo proclamó como primer regidor a Polanski Carmona, alcalde provincial que pretendía la reelección encubierta

Renovación Popular pide apartar a Burneo de procesos relacionados a la proclamación electoral de Lima Metropolitana