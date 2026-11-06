Delegación Judicial de la Corte del Santa realiza pasantía en el Poder Judicial de Puerto Rico

Con el propósito de optimizar el servicio de administración de justicia en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia del Santa, una delegación de magistrados y servidores judiciales de dicha especialidad participa en una pasantía en la sede del Poder Judicial de Puerto Rico, del 2 al 6 de noviembre.

Los representantes del distrito judicial del Santa fueron recibidos por el honorable Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo de los Tribunales, y el licenciado Raúl Núñez Negrón, director de la Academia Judicial Puertorriqueña. Durante la primera jornada, formaron parte de diversos conversatorios sobre los programas, iniciativas y salas especializadas enfocadas en facilitar el acceso a la justicia y atender a poblaciones específicas, así como sobre el Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales.

Al día siguiente, los participantes se trasladaron al Centro Judicial de San Juan, donde presenciaron vistas orales, realizaron una visita guiada por las instalaciones y sostuvieron un diálogo con jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia.

En la jornada de hoy, la delegación asistió a una conferencia sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo de Puerto Rico y a mesas de diálogo sobre la gestión de salas inteligentes y el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), plataforma digital empleada para la gestión y presentación electrónica de documentos judiciales.

La pasantía concluirá mañana con una visita al Tribunal de Apelaciones, espacio donde dialogarán con el juez administrador, Hon. Ricardo Marrero Guerrero, y el juez subadministrador, Hon. Juan Campos Pérez. Asimismo, sostendrán una reunión con la secretaria de dicho tribunal, Lilia Oquendo Solís, quien los orientará respecto del funcionamiento de la Secretaría, así como sobre la presentación y el flujo de los casos.

La delegación santeña está integrada por los jueces superiores Williams Vizcarra Tinedo, Anita Alva Vásquez, Celia Bustos Balta, Kelly Cabanillas Oliva y Flor Guerrero Saavedra; los magistrados Carlos Cipriano Pichón y Ricardo Alza Vásquez; y la relatora Miliana Guzmán Quiñones.