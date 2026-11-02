Un camión cargado con explosivos estalló cerca de una base militar en Colombia: atentado deja cuatro muertos, incluido un bebé Este acto de violencia se enmarca en un aumento de ataques en Colombia, donde se intensifican operaciones contra grupos armados tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella.

El alcalde Juan Camilo Hueje decretó toque de queda y habilitó un colegio para atender a los heridos. Foto: Composición LR/AFP.

El alcalde Juan Camilo Hueje decretó toque de queda y habilitó un colegio para atender a los heridos. Foto: Composición LR/AFP.

Un atentado con explosivos perpetrado la noche del domingo 1 de noviembre en el municipio de Planadas, en el departamento colombiano de Tolima, dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, y múltiples heridos, según confirmó la gobernadora regional, Adriana Matiz.

"¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie", añadió.

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El ataque ocurrió en los alrededores de una base militar, cuando un camión cargado con explosivos detonó y provocó daños en varias viviendas y parte de la infraestructura de un hospital. La explosión dejó las calles cubiertas de escombros.

El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, informó que hay múltiples heridos, aunque no precisó la cifra. Algunos afectados fueron trasladados a un colegio de la zona para recibir atención médica. Tras la explosión, también se reportó la presencia de drones que sobrevolaban el casco urbano, según informó la autoridad.

"Hemos decretado toque de queda y evacuado completamente el CEATI. En este momento estamos atendiendo a las personas heridas en el colegio Domingo Savio. Agradecemos de corazón la solidaridad de nuestra gente, que se ha unido para ayudar en medio de esta difícil situación", informó Hueje como medida de respuesta.

Hasta el momento, no se identificó de manera oficial a los responsables del atentado, pero la zona donde ocurrió el siniestro es una donde operan disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Escalada de violencia

El ataque se produce en medio de un incremento de la violencia en Colombia, marcado por atentados con explosivos y operaciones militares contra grupos armados ilegales.

El presidente Abelardo de la Espriella impulsó una ofensiva contra campamentos guerrilleros desde su llegada al poder en agosto, operaciones que dejaron decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores, según la información de medios locales.

En respuesta a los recientes atentados, el último viernes ordenó militarizar Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. En septiembre, también desplegó fuerzas militares en Santa Marta tras una serie de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos atribuidos a una banda narcotraficante.

La explosión en Planadas se suma a una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a las autoridades y afectan a la población en distintas regiones de la nación.