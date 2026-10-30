En 1963, arqueólogos encontraron un tesoro de oro en España; 60 años después, descubrieron que dos joyas estaban hechas con metal procedente del espacio Los objetos están considerados como los primeros artefactos de hierro meteorítico en la península ibérica.

Las piezas que forman parte del Tesoro de Villena, que fue objeto de estudio. Foto: Wikimedia

Las piezas que forman parte del Tesoro de Villena, que fue objeto de estudio. Foto: Wikimedia

En diciembre de 1963, una excavación arqueológica en la provincia española de Alicante sacó a la luz uno de los tesoros más destacados de la Edad del Bronce en Europa. El hallazgo, conocido como el Tesoro de Villena, reunía recipientes, joyas y otros objetos elaborados principalmente con oro, además de piezas de plata, ámbar y hierro.

Sin embargo, entre todo ese conjunto había dos objetos que llamaron la atención por una característica muy diferente. Se trataba de un brazalete con forma de C y una pequeña esfera hueca cubierta con una lámina de oro. Ambos tenían un aspecto oscuro y deteriorado y, décadas después de su descubrimiento, un análisis reveló que el hierro utilizado en su fabricación podría haber llegado desde el espacio.

Un metal oscuro y plomizo

Los arqueólogos que trabajaron en el hallazgo describieron originalmente aquellos dos objetos como hechos de un metal oscuro y plomizo, cubierto por una capa de óxido que estaba “mayormente agrietada”. Su apariencia contrastaba con el brillo del oro que dominaba el resto del tesoro.

El Tesoro de Villena está compuesto por 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar. Foto: Museo de Villena

Las dos piezas fueron fabricadas entre 1400 y 1200 a. C. Una de ellas es un brazalete en forma de C. La otra es una esfera hueca recubierta con oro que pudo haber servido para decorar el pomo de una espada o de un cetro.

El conjunto fue elaborado durante la Edad del Bronce y permanece en el Museo Arqueológico de Villena. Aunque el museo contabiliza 66 objetos, otras fuentes citadas en la investigación hablan de 59 piezas.

"La conexión entre el oro y el hierro es importante, ya que ambos elementos tienen un gran valor simbólico y social", dijo a Live Science el autor principal del estudio, Ignacio Montero Ruiz, investigador del Instituto de Historia de España. En este caso, [los artefactos] eran… probablemente tesoros escondidos que podrían haber pertenecido a toda una comunidad y no a una sola persona. No había reinos en la Península Ibérica en este período histórico”.

Un análisis seis décadas después

Casi 60 años después del descubrimiento, un equipo dirigido por Salvador Rovira-Llorens, antiguo responsable de conservación del Museo Arqueológico Nacional de España, junto con Ignacio Montero Ruiz y Martina Renzi, volvió a estudiar las dos piezas.

Los investigadores tomaron muestras y las analizaron mediante espectrometría de masas. El objetivo era determinar la composición del hierro. El resultado fue especialmente llamativo: encontraron rastros de una aleación de hierro y níquel comparable con la presente en el hierro de origen meteorítico.

Los autores señalaron que los resultados sugieren firmemente que tanto el hemisferio como el brazalete fueron fabricados con hierro meteorítico. La composición de ambas piezas era además muy similar, por lo que Montero Ruiz planteó que ambos objetos podrían proceder del mismo meteorito.

El investigador también destacó que trabajar este material habría requerido conocimientos diferentes a los utilizados con el cobre, el oro o la plata. Según explicó, quienes comenzaron a trabajar con hierro meteorítico y posteriormente con hierro terrestre tuvieron que innovar y desarrollar nuevas tecnologías.

El enigma de su procedencia

Aunque el análisis apunta hacia un origen meteorítico, todavía quedan preguntas sin respuesta. Las piezas están muy corroídas y ese proceso puede modificar la composición original del metal. Por eso, los resultados no permiten considerar la conclusión como definitiva.

Tampoco se sabe quién fabricó las joyas ni dónde fueron elaboradas. Una de las posibilidades planteadas por los investigadores es que procedieran del Mediterráneo oriental, donde se conocen otros objetos contemporáneos hechos con hierro meteorítico, entre ellos piezas vinculadas a la tumba del rey Tutankamón.

No tenemos argumentos para respaldar una producción más local, porque otros hierros meteoríticos de Europa tienen cronologías posteriores, procedentes de Polonia o Suiza, explicó Montero Ruiz.

El estudio, publicado en 2023 en Trabajos de Prehistoria, sitúa a estas dos piezas como los primeros y más antiguos objetos de hierro meteorítico conocidos en la península ibérica. Aun así, nuevas técnicas no invasivas podrían ayudar a confirmar con mayor precisión de dónde procedía aquel extraño metal que, hace más de tres 3.000 años, terminó convertido en joyas.