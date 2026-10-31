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Míchigan, Ohio y Wisconsin: qué revela el voto anticipado antes de las elecciones intermedias de EE.UU. del 3 de noviembre

Las contiendas senatoriales en Míchigan y Ohio son cruciales para el control del Congreso. En Wisconsin, la competencia por el tercer distrito se intensifica, lo que plantea un escenario electoral muy reñido.

Estados Unidos se prepara para las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, con un aumento en el voto anticipado en Míchigan, Ohio y Wisconsin. Estos estados son clave para la batalla entre demócratas y republicanos.
Estados Unidos se prepara para las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, con un aumento en el voto anticipado en Míchigan, Ohio y Wisconsin. Estos estados son clave para la batalla entre demócratas y republicanos. | Ilustración LR/ChatGPT
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Estados Unidos afronta la fase final de las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 con un notable incremento en el voto anticipado presencial en Míchigan, Ohio y Wisconsin. Las cifras disponibles reflejan una intensa movilización ciudadana previa a la jornada central, aunque abarcan distintos cortes de fecha y no representan resultados por candidato.

El interés político en estos territorios clave radica en la disputa de escaños cruciales entre demócratas y republicanos. Las contiendas senatoriales de Míchigan y Ohio perfilan el control de la Cámara Alta, mientras que en Wisconsin la atención se enfoca en el tercer distrito legislativo, con encuestas de preferencia activas, pero con el escrutinio aún pendiente.

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¿Qué revela el voto anticipado en Míchigan, Ohio y Wisconsin antes del 3 de noviembre?

En Míchigan, la Secretaría de Estado confirmó 1.392.170 sufragios emitidos hasta el 27 de octubre, cifra equivalente al 18,8 % del censo electoral activo. Un total de 1.176.375 ciudadanos eligió la vía postal, superando las 1.126.246 boletas de la contienda de 2022. La adopción del voto presencial adelantado universal marca la diferencia estructural frente a los procesos previos.

Votación anticipada en Míchigan. Foto: Telemundo/Target Smart

Votación anticipada en Míchigan. Foto: Telemundo/Target Smart

En Ohio, la concurrencia a los centros electorales perfila un récord histórico. El secretario de Estado, Frank LaRose, destacó la cobertura de más de 190 horas de servicio previo a la recta final del calendario. La autoridad recomendó: "El mejor consejo para los votantes es estar preparados y tener paciencia", con vistas a las jornadas habilitadas hasta el 1 de noviembre.

Votación anticipada en Ohio. Foto: Telemundo/Target Smart

Votación anticipada en Ohio. Foto: Telemundo/Target Smart

En Wisconsin, la Comisión Electoral reportó 693.334 papeletas ausentes contabilizadas la mañana del 30 de octubre, unas 50.000 más en comparación con el periodo previo. Los envíos por correo cayeron de 384.000 a 300.000, mientras la modalidad presencial creció de 259.000 a 394.000 trámites. Este ajuste confirma una preferencia marcada por la atención directa en las urnas.

Votación anticipada en Wisconsin. Foto: Telemundo/Target Smart

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¿Qué contiendas en estos tres estados serán clave para el control del Congreso?

Las elecciones al Senado en Míchigan y Ohio resultarán determinantes para la correlación de fuerzas en Washington. En el primer territorio, el demócrata Abdul El-Sayed disputa un escaño vacante frente al republicano Mike Rogers. Por su parte, la votación especial en territorio ohioano confronta al titular Sherrod Brown con el aspirante Jon Husted. De acuerdo con Ballotpedia, retener estas bancas o arrebatar los puestos al adversario transformará de forma directa las probabilidades de dominio legislativo nacional.

Respecto a la Cámara de Representantes, Associated Press destaca la ajustada pugna por el tercer distrito de Wisconsin entre el congresista republicano Derrick Van Orden y la demócrata Rebecca Cooke. El choque revive la reñida contienda previa, donde el legislador ganó por menos de tres puntos porcentuales. De esa manera, el veredicto final en las urnas dictaminará si el conservadurismo conserva dicha plaza o si la oposición logra restar una curul en su meta por controlar la Cámara baja.

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¿Quién va ganando las elecciones intermedias en Míchigan, Ohio y Wisconsin, según últimas encuestas?

Los registros de participación inicial omiten la preferencia en las boletas, la afiliación partidaria no asegura el respaldo a un candidato específico y falta contabilizar la jornada del 3 de noviembre. Además, la autoridad electoral de Míchigan aclaró que los resultados de los centros anticipados se publican después del cierre de las urnas. En ese estado, un sondeo de SSRS del 29 de octubre ubicó a El-Sayed con 49 % frente al 42 % de Rogers (±4,7 % de error entre 768 probables votantes), cifra que refleja una tendencia previa y no el escrutinio final.

En Ohio, la medición de Marist del 15 al 18 de octubre otorgó a Brown 48 % ante el 44 % de Husted (±4,5 % de margen). Por su parte, el estudio de la Universidad de Marquette en Wisconsin, difundido el 28 de octubre sobre 668 electores probables, asignó 51 % al demócrata David Crowley y 44 % al republicano Tom Tiffany para la gobernación (±4,7 % de desfase). La institución académica advirtió que la diferencia permanece dentro del margen de incertidumbre calculado para comparar ambos porcentajes, lo cual invalida cualquier triunfo prematuro.

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