Kansas, Iowa y Maine: las claves del voto anticipado y la disputa por el Senado en las elecciones intermedias de EE.UU. 2026 Las contiendas por el Senado en estos estados son cruciales para el Partido Demócrata, que busca recuperar el control del Congreso y desplazar a los republicanos de sus escaños.

Las elecciones intermedias de EE.UU. el 3 de noviembre de 2026 se centran en Kansas, Iowa y Maine, considerados campos de batalla clave sin un claro favorito, según el Cook Political Report. | Ilustración LR/ChatGPT

Las elecciones intermedias de EE.UU. el 3 de noviembre de 2026 se centran en Kansas, Iowa y Maine, considerados campos de batalla clave sin un claro favorito, según el Cook Political Report. | Ilustración LR/ChatGPT

Las elecciones intermedias de Estados Unidos fijadas para el 3 de noviembre de 2026 presentan tres campos de batalla clave en Kansas, Iowa y Maine. Cook Political Report sitúa estas contiendas dentro del grupo de siete clasificadas como toss-up, denominación reservada para competencias sin un claro favorito. "Estas disputas forman parte de las oportunidades clave para recuperar la mayoría de la Cámara Alta", señala la firma de análisis político sobre los objetivos del Partido Demócrata.

Previo a la votación presencial, los reportes de participación anticipada permiten analizar los perfiles que acudieron a las urnas, aunque no revelan las preferencias de las boletas. La información del panel de NBC News, elaborada junto con TargetSmart al 31 de octubre, refleja panoramas diversos: una marcada equidad entre afiliados republicanos y demócratas en suelo kansasiano frente a una clara ventaja de estos últimos en los estados de Iowa y Maine.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Qué revela el voto anticipado en Kansas, Iowa y Maine antes del 3 de noviembre?

Kansas contabiliza 375.937 sufragios anticipados, la quinta parte de sus dos millones de electores habilitados, con una participación dividida entre un 43% de republicanos, 42% de demócratas y 15% de independientes. Adicionalmente, el informe de NBC News/TargetSmart reporta 107.914 peticiones de boletas postales, donde los afiliados demócratas alcanzan el 46% frente al 37% conservador. Es fundamental precisar que la solicitud del documento difiere de la emisión real del sufragio en las urnas.

Votación anticipada en Kansas. Foto: Telemundo/Target Smart

En Iowa, el registro suma 437.689 tarjetas depositadas, cifra que abarca el 20% del padrón total. La distribución de este grupo integra un 47% de votantes demócratas, 34% de simpatizantes republicanos y 19% de otras tendencias, junto a 457.870 solicitudes vía correo. La disparidad en las afiliaciones expone las preferencias sobre la modalidad de participación antes de la jornada del 3 de noviembre, pero no equivale a una ventaja de los candidatos de un partido en el escrutinio.

Votación anticipada en Iowa. Foto: Telemundo/Target Smart

Maine encabeza el porcentaje de asistencia previa con 290.444 boletas tramitadas, equivalentes al 28% de sus ciudadanos inscritos. La composición partidista sitúa al bloque demócrata en un 47%, al sector republicano en 23% y a categorías independientes en 30%, acumulando 321.546 trámites postales. La medición de NBC News/TargetSmart enfatiza que los datos de adscripción política describen la tendencia de participación, aunque no revelan la elección individual de la ciudadanía.

Votación anticipada en Maine. Foto: Telemundo/Target Smart

¿Por qué la disputa por el Senado concentra la atención en estos tres estados?

La composición actual del Congreso presenta un escenario de alta tensión: 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes alineados con la bancada progresista. Esta estrecha diferencia obliga a la fuerza opositora a conseguir un avance neto de cuatro bancas para alcanzar los 51 escaños requeridos. Por esta razón, la estrategia nacional del partido se concentra en resguardar sus plazas históricas mientras intenta conquistar bastiones rivales.

Tres contiendas decisivas encabezan esta pugna política: Roger Marshall contra Adam Hamilton en Kansas, Ashley Hinson frente a Josh Turek en Iowa y Susan Collins ante Troy Jackson en Maine. Salvo en este último territorio —donde la senadora busca su reelección frente al expresidente parlamentario regional—, los otros disputados distritos ensancharon el mapa de rivalidad. Según el análisis del Cook Political Report emitido el 30 de octubre, seis de las siete bancas sin favorito claro están en manos republicanas, una coyuntura clave que habilita múltiples rutas para modificar el liderazgo parlamentario.

¿Quién va ganando en Kansas, Iowa y Maine, según las últimas encuestas?

Un estudio de Emerson College Polling del 26 al 28 de octubre asignó a Adam Hamilton un 49% frente al 45% de Roger Marshall en Kansas, mientras que el libertario David Graham obtuvo un 3% y los indecisos sumaron otro 3%. Spencer Kimball, director de la firma, destacó: "Los independientes se inclinan por Hamilton, 59% frente a 25%". En Maine, Data for Progress publicó el 30 de octubre una ventaja de Troy Jackson con 50% ante el 45% de Susan Collins, brecha similar al 49%-45% reportado por CNN/SSRS, diferencia que esa cadena describió como "situada dentro del margen de error".

En Iowa, la consultora co/efficient otorgó el 28 de octubre un 48% a Ashley Hinson y un 46% a Josh Turek, acompañados por un 1% para Thomas Laehn y un 5% de electores sin definir. La medición previa de Marist registró un 48%-45% a favor del candidato demócrata a inicios de mes, por lo que los sondeos muestran fluctuaciones numéricas sin proyectar un claro vencedor en dichos estados antes del escrutinio oficial.