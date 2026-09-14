Wall Street se desploma ante la incertidumbre por las empresas de IA y el llamado de sus líderes a frenar el desarrollo

El Brent alcanza los 109 dólares y el WTI 103 dólares por barril, afectando a los inversores. Foto: AFP.

El Brent alcanza los 109 dólares y el WTI 103 dólares por barril, afectando a los inversores. Foto: AFP.

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Las acciones tecnológicas encabezaron las pérdidas en Wall Street este lunes, en una jornada marcada por las advertencias de los principales ejecutivos de inteligencia artificial sobre los riesgos de acelerar el desarrollo de esta tecnología. A la presión se sumaron el alza del petróleo por la escalada en Medio Oriente y las expectativas ante la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En las primeras operaciones, el Nasdaq Composite retrocedía 1,23%, mientras el S&P 500 caía 0,73% y el Dow Jones bajaba 0,29%. Los futuros del Nasdaq habían llegado a perder 1,9%, reflejando el impacto especialmente fuerte sobre las compañías vinculadas con la IA.

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El retroceso se extendió al sector de semiconductores. Nvidia cedía alrededor de 3%, mientras AMD perdía 5,7%, y otras compañías como Marvell, SK Hynix, CoreWeave, SanDisk, Intel y Micron registraban descensos de entre 5% y 7%. En Europa, las tecnológicas caían 2,5%, con ASML retrocediendo 5,8% e Infineon 8,4%.

El detonante de la preocupación fueron las declaraciones de Dario Amodei, CEO de Anthropic, y Sam Altman, CEO de OpenAI, respaldadas también por Elon Musk, de xAI. "Debemos desacelerar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA", indicó en específico Amodei. El ejecutivo agregó que el objetivo es ganar tiempo para la seguridad del progreso tecnológico.

"Hay dos formas en que el avance de la IA podría salir muy mal, y que debemos evitar. Primero, podríamos perder el control del futuro frente a la IA", explicó Altman.

El petróleo añade presión a los mercados

El segundo gran foco de tensión fue el petróleo, impulsado por la escalada de la guerra en Medio Oriente y las dificultades para mantener abiertos los principales corredores de transporte energético. El cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita elevó la preocupación sobre el suministro global.

El Brent avanzaba más de 3,9%, hasta unos US$109 por barril, mientras el WTI subía cerca de 3%, hasta los US$103. Además, el impacto ya se refleja en otros mercados. El Nikkei japonés cayó 0,81%, el Kospi surcoreano perdió 3,3% y SoftBank, uno de los principales inversores de OpenAI, llegó a desplomarse 13,2%.

En Estados Unidos, el precio promedio del diésel alcanzó un récord de US$6,23 por galón, después de superar por primera vez los US$6. "El petróleo y los temores sobre la IA están causando un doble dolor de cabeza para los inversores, con los rendimientos de los bonos subiendo de nuevo y una pérdida de impulso en los mercados", señaló Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

Los bonos y la Fed completan el escenario

La presión también llegó al mercado de deuda. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta 4,99%, mientras el bono a 30 años alcanzó 5,35%. En Europa, el bund alemán superó 3,52% y el bono francés llegó a 4,47%.

El mercado se prepara ahora para la reunión de la Reserva Federal, prevista para el miércoles. La combinación de petróleo más caro y una inflación superior a la esperada reforzó las apuestas a favor de un aumento de tasas.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores asignaban una probabilidad de 88,5% a una subida, después de que el índice de precios al consumidor de agosto registrara un avance mensual de 0,3%, frente al 0,2% esperado.

El escenario representa además un desafío para Donald Trump, quien ha defendido el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial y ha minimizado las advertencias sobre sus riesgos. El presidente calificó a los críticos de la tecnología como "fuerzas muy negativas" que plantean escenarios que nunca ocurrirán.