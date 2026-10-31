Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

El FBI acusa a Corea del Norte de perpetrar el mayor robo de criptomonedas de la historia: sustrajeron más de US$6.000 millones de Binance

Los fondos robados se están blanqueando a través de Ethereum y plataformas de finanzas descentralizadas para ocultar su origen y dificultar su rastreo, según el FBI.

Los hackers, asociados a Corea del Norte, iniciaron el blanqueo de los fondos convirtiéndolos en Ethereum.
Los hackers, asociados a Corea del Norte, iniciaron el blanqueo de los fondos convirtiéndolos en Ethereum. | Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

El FBI acusó a Corea del Norte de estar detrás del robo de más de US$6.000 millones en activos virtuales de Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Según la agencia estadounidense, el ataque ocurrió alrededor del 29 de octubre y fue ejecutado por el grupo de piratas informáticos norcoreanos conocido como TraderTraitor.

La sustracción fue calificada como la mayor de su tipo jamás denunciada. Tras identificar a los presuntos responsables, los investigadores estadounidenses advirtieron que los fondos robados comenzaron a ser convertidos en otras criptomonedas como parte de un proceso para ocultar su origen y dificultar su rastreo.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Juan, de 72 años, y Antolina, de 74, llevan más de medio siglo juntos, pero cada uno duerme en su propio rancho de piedra a 3.500 metros de altura

lr.pe

Los hackers utilizaron Ethereum para blanquear los fondos robados

De acuerdo con el FBI, los atacantes convirtieron inicialmente los activos sustraídos en Ether, la criptomoneda de la red Ethereum. Esta operación sería la primera etapa de un proceso de blanqueo que continuaría mediante servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) e intercambios instantáneos de activos digitales.

Las plataformas DeFi permiten realizar operaciones financieras a través de la tecnología blockchain, sin recurrir a bancos o intermediarios tradicionales. Por su parte, los intercambios instantáneos facilitan la conversión de una criptomoneda en otra. Según la agencia estadounidense, estos mecanismos podrían utilizarse para preparar los fondos para nuevas fases de blanqueo.

Puedes ver

EE. UU. despliega aviones militares capaces de lanzar más de 11.000 litros de retardante en segundos para frenar los incendios forestales: conocidos como C-130 Hércules

lr.pe

El FBI pide bloquear 500 direcciones vinculadas al ciberataque

Como parte de la investigación, el FBI publicó una lista de aproximadamente 500 direcciones de Ethereum que, según sus pesquisas, están siendo utilizadas por los integrantes de TraderTraitor para mover los activos robados. La agencia solicitó a las plataformas de criptomonedas, los servicios DeFi y las empresas de análisis de blockchain que bloqueen las transacciones relacionadas con esas cuentas.

Binance, considerada la principal plataforma mundial por volumen de intercambio de monedas digitales, aseguró contar con 335 millones de usuarios. A modo de comparación, Crypto.com contabilizaba 741 millones de propietarios de criptomonedas en todo el mundo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Pumas imparables! Universitario venció 3-0 a Olva Latino y sigue en la cima de la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Liberan 8 avestruces en una gran reserva de África tras más de 70 años de ausencia: su regreso tiene un propósito clave para el ecosistema

China gana poder en América Latina: suministrará 15 trenes eléctricos a un país para casi 900 pasajeros, tendrán wifi y operarían en 2027

Mundo

China gana poder en América Latina: suministrará 15 trenes eléctricos a un país para casi 900 pasajeros, tendrán wifi y operarían en 2027

Larry Page, cofundador de Google, supera a Michael Dell y se convierte en el tercer hombre más rico del mundo: su fortuna alcanza los US$234.400 millones

Míchigan, Ohio y Wisconsin: qué revela el voto anticipado antes de las elecciones intermedias de EE.UU. del 3 de noviembre

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

Congreso aprobó crédito suplementario por S/ 8 200 millones para la prevención del FEN, obras y equipamiento

Gobierno de Keiko Fujimori nombra a excandidato de Fuerza Popular director de la Casa de la Literatura