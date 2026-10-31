El FBI acusa a Corea del Norte de perpetrar el mayor robo de criptomonedas de la historia: sustrajeron más de US$6.000 millones de Binance

Los hackers, asociados a Corea del Norte, iniciaron el blanqueo de los fondos convirtiéndolos en Ethereum. | Foto: AFP

Los hackers, asociados a Corea del Norte, iniciaron el blanqueo de los fondos convirtiéndolos en Ethereum. | Foto: AFP

El FBI acusó a Corea del Norte de estar detrás del robo de más de US$6.000 millones en activos virtuales de Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Según la agencia estadounidense, el ataque ocurrió alrededor del 29 de octubre y fue ejecutado por el grupo de piratas informáticos norcoreanos conocido como TraderTraitor.

La sustracción fue calificada como la mayor de su tipo jamás denunciada. Tras identificar a los presuntos responsables, los investigadores estadounidenses advirtieron que los fondos robados comenzaron a ser convertidos en otras criptomonedas como parte de un proceso para ocultar su origen y dificultar su rastreo.

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Los hackers utilizaron Ethereum para blanquear los fondos robados

De acuerdo con el FBI, los atacantes convirtieron inicialmente los activos sustraídos en Ether, la criptomoneda de la red Ethereum. Esta operación sería la primera etapa de un proceso de blanqueo que continuaría mediante servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) e intercambios instantáneos de activos digitales.

Las plataformas DeFi permiten realizar operaciones financieras a través de la tecnología blockchain, sin recurrir a bancos o intermediarios tradicionales. Por su parte, los intercambios instantáneos facilitan la conversión de una criptomoneda en otra. Según la agencia estadounidense, estos mecanismos podrían utilizarse para preparar los fondos para nuevas fases de blanqueo.

El FBI pide bloquear 500 direcciones vinculadas al ciberataque

Como parte de la investigación, el FBI publicó una lista de aproximadamente 500 direcciones de Ethereum que, según sus pesquisas, están siendo utilizadas por los integrantes de TraderTraitor para mover los activos robados. La agencia solicitó a las plataformas de criptomonedas, los servicios DeFi y las empresas de análisis de blockchain que bloqueen las transacciones relacionadas con esas cuentas.

Binance, considerada la principal plataforma mundial por volumen de intercambio de monedas digitales, aseguró contar con 335 millones de usuarios. A modo de comparación, Crypto.com contabilizaba 741 millones de propietarios de criptomonedas en todo el mundo.