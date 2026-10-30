Corea del Norte estaría detrás del hackeo a Binance, el mayor robo de criptomonedas de la historia Dos empresas especializadas en seguridad blockchain atribuyeron a un grupo de hackers vinculado al Gobierno norcoreano el ataque contra Binance, cuyo botín alcanzaría los 6.000 millones de dólares.

Expertos en seguridad blockchain apuntan a Corea del Norte como responsable del ciberataque a Binance, donde se habrían robado US$ 6.000 millones, el mayor hurto en criptomonedas hasta la fecha

Expertos en seguridad blockchain apuntan a Corea del Norte como responsable del ciberataque a Binance, donde se habrían robado US$ 6.000 millones, el mayor hurto en criptomonedas hasta la fecha AFP

Dos empresas especializadas en seguridad blockchain atribuyeron a Corea del Norte como responsable del ataque informático contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. El robo ascendería a US$6.000 millones y podría convertirse en el más grande registrado en este sector, por encima de los US$1.500 millones sustraídos a Bybit en febrero de 2025.

TRM Labs y Pangolin Intelligence vincularon el ciberataque con TraderTraitor, también identificado como UNC4899, un grupo de hackers asociado al Gobierno norcoreano. Ambas firmas llegaron a esa conclusión tras comparar las huellas digitales del incidente con las de operaciones anteriores atribuidas a esa unidad. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial de las autoridades sobre la responsabilidad de Pionyang.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La magnitud del robo provocó una respuesta inmediata de Binance, que suspendió temporalmente los depósitos y retiros para revisar sus sistemas. La empresa aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos propios y un fondo de emergencia, y sostuvo que los activos de sus clientes están protegidos.

Binance detecta el acceso desde un portátil de ingeniero

La investigación preliminar de Binance apunta a que los atacantes comprometieron el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones. Desde ese equipo habrían conseguido entrar en uno de los sistemas internos de la compañía y llevar adelante transacciones de retirada sin autorización.

El codirector ejecutivo Richard Teng explicó que el ataque no se limitó a una acción sencilla. Según declaró en X, se trató de un proceso complejo. También precisó que la investigación todavía no ha identificado a una persona responsable ni encontró pruebas de que se filtraran las claves privadas de los monederos digitales.

La plataforma revocó los permisos de la dirección afectada y trabaja con las fuerzas del orden y empresas de inteligencia blockchain para rastrear los activos. Binance también comunicó que esperaba reanudar los retiros el domingo por la mañana, una vez concluidas las verificaciones de seguridad.

Congelan US$ 3.000 millones del botín robado

En medio de la operación para localizar los fondos robados, un grupo de empresas del sector logró congelar alrededor de US$3.000 millones. La recuperación de esa cantidad representa una parte importante del dinero sustraído, aunque los hackers todavía podrían intentar mover el resto mediante distintas redes de lavado de criptomonedas.

Chainalysis informó que sigue el recorrido de los activos a través de varias cadenas de bloques, entre ellas Bitcoin y Ethereum. Un portavoz de la compañía dijo a CNN que existe una alta probabilidad de que Corea del Norte esté detrás del ataque.

Un analista de Pangolin Intelligence advirtió a ese medio que la disputa por controlar el dinero apenas comienza. También señaló que los responsables podrían recurrir a una red de organizaciones dedicadas al blanqueo para convertir los fondos digitales en ganancias.

Corea del Norte ya fue acusada por el robo a Bybit

Las sospechas sobre TraderTraitor se apoyan en antecedentes. En febrero de 2025, Bybit sufrió un ataque en el que perdió unos US$1.500 millones. Las autoridades estadounidenses atribuyeron entonces el robo a hackers norcoreanos.

Además, Pangolin Intelligence detectó coincidencias entre las cuentas utilizadas para blanquear los activos del ataque a Binance y otras que aparecieron en el robo a Bitget, en septiembre de 2026. En ese incidente, la plataforma reportó pérdidas cercanas a US$351,6 millones.

En 2025, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón acusaron a Pionyang de sustraer unos US$659 millones en criptomonedas durante 2024 para financiar su programa militar. El Departamento de Seguridad estadounidense ya había identificado a TraderTraitor en 2022 como una amenaza vinculada al régimen norcoreano, activa al menos desde 2020.

Por ahora, las autoridades de Corea del Norte no se han pronunciado sobre las nuevas acusaciones. El país ha rechazado anteriormente señalamientos por ataques informáticos.