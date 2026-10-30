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Ciencia

Liberan ocho avestruces en una reserva de África tras más de 70 años de ausencia: su regreso tiene un propósito clave para el ecosistema

Se realizará un seguimiento técnico para evaluar la adaptación de los avestruces a su hábitat en libertad, involucrará a la comunidad local en su monitoreo y promoverá la convivencia con la fauna silvestre.

El 2 de septiembre de 2026, ocho avestruces norteafricanas fueron reintroducidas en la Reserva de la Biosfera de Gadabedji, Níger, tras 71 años de ausencia, según Sahara Conservation.
El 2 de septiembre de 2026, ocho avestruces norteafricanas fueron reintroducidas en la Reserva de la Biosfera de Gadabedji, Níger, tras 71 años de ausencia, según Sahara Conservation. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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Tras 71 años de ausencia, la Reserva de la Biosfera de Gadabedji en Níger volvió a acoger el 2 de septiembre de 2026 a ocho avestruces norteafricanas (Struthio camelus camelus). El grupo —integrado por cinco hembras y tres machos de esta subespecie de cuello rojo— fue liberado en su entorno natural con un propósito clave para el ecosistema, según confirmó el organismo Sahara Conservation.

Aunque esta especie no se observaba en libertad en el área protegida desde 1955, la extinción total del ave en el territorio nigerino aconteció en 2004. De acuerdo con el colectivo ambiental, la especie perdió casi todo su hábitat histórico en el Sáhara y el Sahel, con la única excepción de reducidos núcleos que sobrevivieron en ecosistemas de sabana.

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¿Por qué liberaron ocho avestruces en la reserva de Gadabedji tras más de 70 años de ausencia?

Sahara Conservation y sus aliados reintrodujeron ocho ejemplares de avestruz en la Reserva de Fauna de Gadabedji con el objetivo directo de restablecer una comunidad silvestre autosuficiente. La entidad justificó la elección geográfica al precisar que este territorio forma parte de la zona histórica de distribución del animal, lo que marca el reinicio del ecosistema local.

El plan comenzó a gestarse desde 2007 mediante la creación del centro de reproducción de Kellé. Posteriormente, la organización asumió la administración total de la sede en 2011 e integró personal capacitado para optimizar la nutrición, los cuidados de salud y la infraestructura en cautiverio.

La estrategia sumó en 2017 un segundo complejo en Mainé-Soroa para elevar la tasa de supervivencia de las aves. Tras un primer traslado técnico concretado en 2020, el proyecto culminó con éxito la suelta de los ejemplares en su hábitat natural.

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¿Cómo se evaluará la adaptación de los avestruces a su hábitat en Níger?

El seguimiento técnico analizará la supervivencia, los desplazamientos y la posterior reproducción de las aves en libertad. Tales indicadores determinarán el éxito de la integración al entorno natural, conforme a las directrices fijadas por Sahara Conservation en el proyecto.

La efectividad real del programa se comprobará tras abrir los cercados de aclimatación. "La verdadera medida de nuestro éxito no será simplemente el número de aves liberadas hoy", afirmó Abdoul Razack Moussa Zabeirou, representante de la entidad en la nación africana.

El resguardo del territorio y la colaboración local reforzarán este monitoreo. De hecho, unos 260 residentes de nueve poblados asistieron a jornadas informativas para comprender el impacto ecológico de la subespecie y promover la convivencia armónica con la fauna silvestre.

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