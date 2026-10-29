Investigarán a Milei por presunto encubrimiento en la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos El asesor presidencial Santiago Caputo habría supervisado el operativo en Puerto Iguazú, según investigaciones periodísticas que señalan una posible participación de organismos de inteligencia y Migraciones. Legisladores opositores pidieron explicaciones al Gobierno argentino por su presunto papel en el traslado.

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares en una denuncia por presunto encubrimiento contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por el paso de Flávio Bolsonaro por Argentina antes de su viaje a Estados Unidos. La investigación busca establecer si se cometieron irregularidades durante el ingreso y la salida del excandidato presidencial brasileño, quien cruzó la frontera pese a una orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil que le prohibía abandonar su país.

El senador del Partido Liberal atravesó el puente internacional Tancredo Neves la noche del martes 27 de octubre junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Según la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales. A las 23.30 abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil y luego a Miami. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti tras una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano. En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó otra presentación, y una tercera se tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez reclamó informes oficiales.

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Santilli: Bolsonaro salió sin alerta de Interpol

El jefe de gabinete argentino, Diego Santilli, afirmó que la partida del parlamentario se concretó porque contaba con papeles en orden y carecía de una alerta internacional. "Ingresó con la documentación correspondiente en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones", declaró a la prensa durante un acto oficial en Rosario. Santilli agregó que "no tenía impedimentos de Interpol".

Medios argentinos señalaron que el legislador habría entrado con su documento brasileño y abandonado el territorio con un pasaporte italiano, nacionalidad que posee desde 2023. La cancelación de sus papeles brasileños no invalidaba automáticamente el documento europeo. Santilli evitó responder si Santiago Caputo, asesor de Milei, estuvo en el aeropuerto de Puerto Iguazú, como publicó una investigación del diario La Nación. Legisladores opositores pidieron interpelarlo para que explique el rol del Gobierno en la fuga.

Caputo habría supervisado la operación en Iguazú

Una pesquisa del diario Clarín ubicó al asesor presidencial en Puerto Iguazú la noche del martes. Según esas fuentes, Caputo siguió cada paso de la operación desde que Baires Fly contrató el vuelo a través de compañías vinculadas a la Embajada de Estados Unidos. El objetivo principal era evitar que se difundieran fotos o videos del traslado de la familia Bolsonaro.

La operación habría contado con la participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de la Dirección Nacional de Migraciones.Desde Estados Unidos, el senador agradeció a Milei "por su coraje, su sentido de justicia y de legalidad". Donald Trump declaró que conocía la presencia de Flávio en Argentina y autorizó su entrada a territorio estadounidense.

Crisis diplomática entre los gigantes del Mercosur

La presunta asistencia del Gobierno argentino a la huida del senador profundizó la tensión entre Argentina y Brasil, los dos socios más grandes del Mercosur. Milei respaldó a Bolsonaro durante su campaña y no se pronunció sobre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo 64,2 millones de votos frente a los casi 4,5 millones de diferencia sobre su rival.

El juez Alexandre de Moraes había ordenado al legislador entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra al abogado Willer Tomaz. Ambos niegan las acusaciones. Flávio no reconoció su derrota y desde Miami se autoproclamó "líder de Brasil" en una carta que luego editó. En medio de la disputa, el canciller argentino Quirno coincidirá con su par brasileño en una reunión del G20.