'Foreign Tongues': el sonido de los Rolling Stones

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Tres años después del aclamado Hackney Diamonds, llega un nuevo disco de The Rolling Stones. Hasta ayer, la información se mantuvo en confidencialidad, pero en este momento ya están disponibles los 14 temas de Foreign Tongues, una producción que tuvo como primer sencillo In the Stars —presentado en mayo— y que reúne a Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith y Chad Smith como artistas invitados.

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Uno de los temas, Ringing Hollow, es un country rock que está inspirado en Estados Unidos, según declaró en mayo Mick Jagger. Canta que ahora “la dama de la libertad está frunciendo su ceño”. El disco fue grabado en menos de un mes en Metropolis Studios, con Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood reencontrándose con el productor ganador del Grammy, Andrew Watt, señala Universal Music en un comunicado enviado a La República.

“Me encantó realizar estas sesiones en Londres, en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes canciones y trabajamos tan rápido como pudimos. Me gusta la sala porque no es demasiado grande y se puede sentir la pasión de todos”, dijo la voz de (I Can’t Get No) Satisfaction.

Andrew Watt también estuvo a cargo de Hackney Diamonds; por ello, Keith Richards sostiene que esta producción es una continuidad. “Fue estupendo volver a trabajar en Londres y tener ese ambiente londinense a nuestro alrededor. Para mí, todo se reduce al disfrute. Me siento bendecido por poder hacer esto y ojalá dure mucho tiempo”.

Ronnie Wood añadió sobre el trabajo en conjunto de la banda. “El ambiente en la sala era muy creativo y toda la banda estuvo en plena forma durante todo el proceso. Muy a menudo logramos la toma buena a la primera. Espero que a todos les encante”.

En la canción Hit Me In The Head hay una participación especial del recordado Charlie Watts. Se trata de un registro durante una de sus últimas sesiones de grabación antes de su fallecimiento en 2021.

La portada del álbum es del artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn. “Crear la portada de un álbum para los Rolling Stones es un honor artístico: un diálogo con una de las fuerzas más perdurables de la historia cultural”.❖