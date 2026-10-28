Flávio Bolsonaro se declara el "verdadero presidente electo de Brasil" tras perder las elecciones frente a Lula da Silva A pesar de la derrota electoral, el senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro agradeció a Donald Trump y Javier Milei por su apoyo.

A pesar de su derrota, Flávio Bolsonaro reivindica su victoria, desafiando el resultado oficial que da la victoria a Lula da Silva. | Foto: AFP

A pesar de su derrota, Flávio Bolsonaro reivindica su victoria, desafiando el resultado oficial que da la victoria a Lula da Silva. | Foto: AFP

Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se proclamó el "verdadero presidente electo de Brasil" en una carta abierta publicada en sus redes sociales, dos días después de perder las elecciones frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la derrota electoral, el político de ultraderecha viajó a Estados Unidos junto con su familia y pasó por Argentina. Luego aterrizó en Miami, Florida, donde agradeció a los presidentes Javier Milei y Donald Trump por el respaldo recibido.

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Flávio Bolsonaro agradece a Donald Trump y Javier Milei

En la carta difundida en redes sociales, Bolsonaro expresó su agradecimiento al mandatario argentino por su "coraje" y su "sentido de justicia". También dio las gracias al líder de la Casa Blanca por recibirlo en su país.

El senador perdió la segunda vuelta electoral frente a Lula da Silva, quien obtuvo la victoria y continúa al frente del Gobierno brasileño. Pese al resultado, Flávio reivindicó su supuesta victoria al presentarse como el "verdadero presidente electo", una afirmación que corresponde a su propia declaración y no al resultado oficial de los comicios.

Carta de Flávio Bolsonaro

Carta de Flávio Bolsonaro

Segunda parte de la carta del político brasileño compartida a través de sus redes sociales.