Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVORecorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre
Mundo

Flávio Bolsonaro se declara el "verdadero presidente electo de Brasil" tras perder las elecciones frente a Lula da Silva

A pesar de la derrota electoral, el senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro agradeció a Donald Trump y Javier Milei por su apoyo.

A pesar de su derrota, Flávio Bolsonaro reivindica su victoria, desafiando el resultado oficial que da la victoria a Lula da Silva.
A pesar de su derrota, Flávio Bolsonaro reivindica su victoria, desafiando el resultado oficial que da la victoria a Lula da Silva. | Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se proclamó el "verdadero presidente electo de Brasil" en una carta abierta publicada en sus redes sociales, dos días después de perder las elecciones frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la derrota electoral, el político de ultraderecha viajó a Estados Unidos junto con su familia y pasó por Argentina. Luego aterrizó en Miami, Florida, donde agradeció a los presidentes Javier Milei y Donald Trump por el respaldo recibido.

Video destacado

🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras huir de Brasil luego de su histórica derrota electoral frente a Lula

lr.pe

Flávio Bolsonaro agradece a Donald Trump y Javier Milei

En la carta difundida en redes sociales, Bolsonaro expresó su agradecimiento al mandatario argentino por su "coraje" y su "sentido de justicia". También dio las gracias al líder de la Casa Blanca por recibirlo en su país.

El senador perdió la segunda vuelta electoral frente a Lula da Silva, quien obtuvo la victoria y continúa al frente del Gobierno brasileño. Pese al resultado, Flávio reivindicó su supuesta victoria al presentarse como el "verdadero presidente electo", una afirmación que corresponde a su propia declaración y no al resultado oficial de los comicios.

Carta de Flávio Bolsonaro

Carta de Flávio Bolsonaro

Carta de Flávio Bolsonaro

Segunda parte de la carta del político brasileño compartida a través de sus redes sociales.

Segunda parte de la carta de Flávio Bolsonaro

Segunda parte de la carta de Flávio Bolsonaro

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Flávio Bolsonaro se declara el "verdadero presidente electo de Brasil" tras perder las elecciones frente a Lula da Silva

Flávio Bolsonaro salió de Brasil con rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales

En los años 70, Chile llevó este pez gigante para impulsar una industria y, medio siglo después, la especie se extiende por los ríos de la Patagonia argentina

Mundo

Flávio Bolsonaro salió de Brasil con rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales

En los años 70, Chile llevó este pez gigante para impulsar una industria y, medio siglo después, la especie se extiende por los ríos de la Patagonia argentina

Así es el Lago Oeste de Hangzhou: un recorrido por el patrimonio de la humanidad y uno de los museos más antiguos de China

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Justicia de Diputados aprueba dictámenes para derogar "ley soto" y extinción de Dominio

Esterilizaciones forzadas: víctimas rechazan el archivo fiscal y exigen justicia para más de 4.000 mujeres

Perú se abstiene de votar en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba en Asamblea General de la ONU