Clint Eastwood donó una finca de 54 hectáreas en California para crear una reserva natural y proteger a sus vecinos de las inundaciones

Clint Eastwood ha donado una finca en California valorada en 6 millones de dólares, priorizando la conservación del medioambiente y la protección contra inundaciones. | Foto: LTimes

Clint Eastwood ha donado una finca en California valorada en 6 millones de dólares, priorizando la conservación del medioambiente y la protección contra inundaciones. | Foto: LTimes

Clint Eastwood donó una propiedad de California valorada en millones de dólares para contribuir a la conservación del medioambiente y reducir el riesgo de inundaciones. El actor optó por proteger estos terrenos en lugar de aprovechar su potencial para desarrollar un proyecto inmobiliario.

La finca se encuentra junto al río Carmel y forma parte de una iniciativa que busca devolverle espacio al cauce para que el agua pueda extenderse durante las crecidas. La donación permitió incorporar estos terrenos a un proyecto que beneficia tanto a la naturaleza como a las comunidades cercanas.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Clint Eastwood renunció al potencial inmobiliario de su finca en California

El actor adquirió la propiedad en 1995, cuando los terrenos habían sido utilizados como una explotación agrícola de alcachofas. Su ubicación junto al río Carmel y los derechos de agua asociados le daban un potencial de desarrollo inmobiliario que podría haber generado importantes beneficios económicos.

Sin embargo, el actor decidió destinar la finca a la conservación y entregó los terrenos a Big Sur Land Trust, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger espacios naturales. La donación se realizó en dos etapas, en 1997 y 2016, y la propiedad fue valorada en aproximadamente 6 millones de dólares.

El proyecto busca reducir las inundaciones y restaurar el entorno natural

Los terrenos forman parte del proyecto Carmel River FREE, una iniciativa que busca recuperar la llanura de inundación para que el río tenga más espacio durante los episodios de crecida. De esta manera, se pretende disminuir el riesgo de daños en viviendas, negocios y otras propiedades cercanas al cauce.

En 2016, Eastwood explicó el propósito de la iniciativa: "las aguas de inundaciones atravesarán esta tierra y llegarán al mar sin afectar a los vecinos". El proyecto contempla una inversión total de US$57,5 millones y reúne esfuerzos de organizaciones ambientales y entidades públicas para mejorar la seguridad de la comunidad y proteger el ecosistema.