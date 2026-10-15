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Estudiantes cubrieron un glaciar de los Alpes con 200 m² de un material natural y descubrieron que protege el hielo como las coberturas sintéticas

La comunidad científica se preocupa por el retroceso de los glaciares y busca alternativas para conservar el hielo. Un proyecto en Suiza, 'Keep It Wool', evalúa una solución biodegradable en el glaciar 3000.

Investigadores de Suiza ponen a prueba una solución natural en el glaciar 3000 para frenar el deshielo estival.
Investigadores de Suiza ponen a prueba una solución natural en el glaciar 3000 para frenar el deshielo estival. | Foto: Fundación Summit
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El retroceso de los glaciares preocupa a la comunidad científica y ha impulsado la búsqueda de alternativas para conservar el hielo durante los meses más cálidos. En Suiza, cuatro estudiantes universitarios pusieron a prueba una solución natural en el glaciar 3000, ubicado en los Alpes.

El proyecto, denominado 'Keep It Wool', utilizó 200 metros cuadrados de un material biodegradable para comprobar su capacidad de protección frente al deshielo estival. Los primeros resultados indican que esta cobertura ofrece un rendimiento comparable al de los geotextiles convencionales, aunque los datos todavía deben analizarse en profundidad.

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¿Cómo funciona el material natural que probaron en el glaciar de los Alpes?

El experimento comenzó el 22 de junio de 2026, cuando los estudiantes instalaron dos cubiertas de 10 por 10 metros, cada una con un grosor diferente. Ambas se colocaron junto a una cubierta sintética del mismo tamaño para comparar su eficacia en la conservación de la nieve y el hielo.

Durante el verano, los investigadores realizaron mediciones cada dos semanas mediante estacas instaladas en las zonas protegidas. El seguimiento permitió controlar la pérdida de nieve y hielo, mientras las cubiertas permanecían sujetas con sacos de malta reciclados rellenos de gravilla.

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La alternativa que busca reducir la contaminación por microplásticos

La iniciativa surgió a partir de la exposición “Glaciers Under Cover”, presentada en Vevey en 2025 por Nathalie Dietschy, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Lausana. La propuesta cuestionaba el uso de cubiertas de poliéster y polipropileno, que pueden liberar microplásticos debido al viento, la lluvia y el desgaste.

Frente a este problema, el equipo apostó por la lana de oveja, un recurso renovable, biodegradable y de producción local. Sin embargo, los propios investigadores reconocen que este método no puede detener por sí solo el retroceso de los glaciares, que requiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.

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