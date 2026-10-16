Trump suspende temporalmente las nuevas sanciones del Congreso a Rusia por "interés nacional"

Donald Trump decidió suspender temporalmente la aplicación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia aprobado por el Congreso, al considerar que mantener una exención responde al interés nacional del país. La medida fue anunciada mediante una orden ejecutiva firmada este viernes y supone un cambio de posición después de que el propio mandatario respaldara la legislación apenas el mes pasado.

"Tal como está descrito en la sección 4 de esta orden, dejo sin efecto la aplicación de tales sanciones, restricciones y derechos previstos en la Ley Graham", dice la orden ejecutiva.

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Las nuevas sanciones fueron impulsadas para limitar con mayor rapidez el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania. La decisión del presidente se conoce una semana después de que anunciara un acuerdo con Vladimir Putin para que el Kremlin suministre grandes cantidades de diésel, un pacto que ha provocado críticas de legisladores de ambos partidos en Estados Unidos.

Trump cambia de posición sobre las sanciones a Rusia

Trump había firmado personalmente la legislación el mes pasado. El paquete llevaba el nombre del fallecido senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, quien durante su carrera defendió sanciones más estrictas contra Rusia como una forma de presionar a Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

Graham murió en julio a causa de una enfermedad breve y repentina; después de su fallecimiento, sus colegas en el Congreso respaldaron la medida con apoyo bipartidista. El republicano terminó firmándola, pero ahora decidió ponerla en pausa. La Casa Blanca no explicó hasta ahora por qué responde al interés nacional.

La suspensión también ocurre en un momento de crecientes críticas del presidente contra Volodímir Zelenski, a quien responsabiliza de no haber alcanzado un acuerdo con Putin para terminar los combates.

Una semana después del acuerdo por el diésel ruso

Trump afirmó el 9 de octubre pasado haber alcanzado un acuerdo con Putin para comprar diésel ruso con el objetivo de intentar reducir los precios mundiales de la energía. Según el mandatario, Rusia suministraría inmediatamente más de 300.000 toneladas de diésel. Después entregaría otras 500.000 en noviembre y 1 millón "inmediatamente después". A ello se sumarían otras 3 millones de toneladas "en un corto periodo de tiempo".

El acuerdo fue criticado tanto por republicanos como por demócratas. Sus detractores sostienen que la operación puede ayudar a Rusia a financiar su esfuerzo bélico contra Ucrania y cuestionan que tenga un efecto significativo sobre los precios internacionales del combustible.

La medida también tiene un peso político

Las sanciones habían adquirido importancia en la campaña de Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, quien fue designada para ocupar el resto de su mandato y ahora busca conservar el escaño de manera permanente.

Graham, que cuenta con el respaldo de Trump, defendió esta semana la decisión del Congreso de aprobar la medida, aunque reconoció que corresponde al presidente decidir cómo utilizarla.

“Le da al presidente herramientas que puede utilizar, si así lo decide, para poner fin a la guerra mediante sanciones económicas. Así que depende de él decidir si quiere utilizarlas o si quiere usar otra cosa, pero creo que el propósito es reducir los precios de la gasolina y, en última instancia, poner fin a la guerra. Y cuando termine la guerra, los precios de la gasolina bajarán”, afirmó Graham durante un debate en Columbia.