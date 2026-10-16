Tiroteo en escuela de Oregón deja cuatro muertos, entre ellos tres niños, y el presunto autor de 16 años

Un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregón, dejó un saldo trágico de cuatro muertos, incluyendo tres niños y una maestra

Un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregón, dejó un saldo trágico de cuatro muertos, incluyendo tres niños y una maestra AFP

Un tiroteo en una escuela primaria de Estados Unidos dejó cuatro muertos, entre ellos tres niños de cinco, ocho y once años, y una maestra, en Bend, Oregón. El presunto autor, un joven de 16 años que vivía en la localidad, también murió. Además, un alumno de siete años y otro profesor, de 54, sufrieron heridas graves y fueron trasladados a un hospital.

El ataque ocurrió el jueves en la escuela primaria Silver Rail, con entre 400 y 450 estudiantes de jardín de infancia a quinto grado y unos 40 empleados. Según el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, el sospechoso disparó contra las puertas cerradas con llave para entrar al centro. Los agentes recibieron las primeras alertas alrededor de la 1.00 p. m., hora local, y hallaron muertos a las víctimas y al atacante.

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Un vecino armado abatió al sospechoso antes de la llegada policial

De acuerdo con las autoridades, un vecino vio al joven entrar en el recinto, lo siguió y se enfrentó a él. El civil armado disparó al sospechoso antes de que llegaran los agentes, que confirmaron su muerte al ingresar en las instalaciones.

La Policía indicó que la investigación seguía en sus primeras etapas. Hasta ese momento, no se había establecido un motivo ni divulgado la identidad del adolescente. Tras el ataque, el distrito escolar Bend-La Pine canceló las clases, las actividades y los eventos deportivos del viernes.

La comunidad organizó actos en homenaje a las víctimas. El superintendente Steve Cook lamentó lo sucedido. "No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que está viviendo nuestra comunidad", señaló en un comunicado.

El FBI investiga los dispositivos del presunto autor

Las autoridades registraron la vivienda del adolescente con una orden judicial e incautaron computadoras y otros dispositivos electrónicos. Un alto funcionario policial informó a CNN que también se obtuvieron autorizaciones para acceder a los equipos y extraer sus datos.

La Policía local y el FBI examinan los archivos para determinar si aportan pistas. Los padres del sospechoso fueron entrevistados y colaboraron con los investigadores. Según la fuente policial, las entrevistas realizadas hasta ahora no han permitido identificar una causa concreta.

La NRA y los grupos de control de armas reabren el debate

El ataque reavivó la discusión sobre la violencia armada y la seguridad escolar en Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) elogió la actuación del vecino y defendió la importancia de que los ciudadanos respetuosos de la ley tengan armas.

"El terrible acto de violencia ocurrido en Oregón es otro recordatorio de la importancia de una ciudadanía armada que respeta la ley", afirmó la organización en X.

En contraste, Moms Demand Action pidió reforzar la seguridad pública y promover el control de armas. Su directora ejecutiva, Angela Ferrell-Zabala, defendió la participación ciudadana para impulsar cambios. "Necesitamos defensores del control de armas que hagan todo lo que esté a su alcance para mantener a nuestros hijos y a nuestras comunidades a salvo", declaró a CNN.

La organización Giffords también reclamó medidas frente a estos ataques. Según el Gun Violence Archive, Estados Unidos había registrado más de 360 tiroteos masivos en lo que iba de año. El documento considera como tales los incidentes en los que al menos cuatro personas reciben disparos, sin contar al atacante.