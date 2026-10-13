Las protestas estudiantiles en Francia siguen intensificándose, con movilizaciones que exigen mejoras en la educación, más profesores y condiciones adecuadas para el acceso a universidades

Las protestas estudiantiles en Francia siguen intensificándose, con movilizaciones que exigen mejoras en la educación, más profesores y condiciones adecuadas para el acceso a universidades composición LR/AFP

Las protestas estudiantiles en Francia sumaron una nueva jornada de movilizaciones este martes 13 de octubre, con reclamos por la falta de profesores, el deterioro de los centros educativos y las condiciones de acceso a la universidad. En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó una huelga general prevista el 5 de noviembre con el objetivo de unir las demandas sociales y exigir aumentos salariales, más recursos para los servicios públicos y el abandono del presupuesto de austeridad.

La convocatoria sindical amplía el alcance de las manifestaciones en Francia, que también reflejan el malestar por la pérdida de poder adquisitivo y los recortes presupuestarios previstos. Sophie Binet, secretaria general de la CGT, afirmó que la jornada de huelga y protestas debe servir para presionar al Gobierno y obtener respuestas a las reivindicaciones de trabajadores y jóvenes.

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Thunberg apoya a los liceos: “Nos roban el futuro”

La activista sueca Greta Thunberg respaldó a los alumnos del liceo Paul Éluard, en Saint-Denis, al norte de París, uno de los puntos destacados de la movilización. Ante los jóvenes, expresó su orgullo por la organización estudiantil y criticó la falta de inversión en los centros educativos.

“Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: ‘En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad’”, declaró Thunberg.

Los estudiantes, en su mayoría de entre 15 y 18 años, denuncian la ausencia de reemplazos para los docentes, jornadas lectivas de hasta diez horas con largos intervalos entre clases y aulas deterioradas, con condiciones poco adecuadas frente al calor y el frío. También cuestionan Parcoursup, la plataforma de admisión a la educación superior, cuyo funcionamiento consideran poco transparente.

A finales de la semana pasada, el ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció la contratación de 3.000 profesores sustitutos. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles consideran insuficiente la medida y reclaman un plan de inversión de 10.000 millones de euros destinado a los liceos.

París: denuncias de violencia policial marcan la marcha

La denuncia de la violencia policial ocupó un lugar central en la marcha de París. Los manifestantes exhibieron pancartas contra la actuación de las fuerzas de seguridad y reclamaron más fondos dirigidos a las escuelas públicas en lugar de mayores recursos para la policía.

Irina, una exalumna de secundaria de 21 años, cuestionó la respuesta oficial a las primeras movilizaciones. "Cuando vimos la reacción del Gobierno ante las primeras manifestaciones, la violencia, las imágenes de los alborotadores una y otra vez mientras se olvidaban de hablar de las demandas reales, nos dio asco", afirmó al medio Le Monde.

Su amiga Lou también criticó las condiciones educativas que vivieron durante sus años de instituto, entre ellas la falta de mesas y sillas, el moho y las temperaturas extremas en las aulas. Ambas aseguraron que participarán en futuras protestas porque consideran que las autoridades todavía no han presentado respuestas concretas.

El movimiento también abrió un debate sobre las detenciones de estudiantes. El diputado socialista Marc Peña denunció arrestos que consideró injustificados y mencionó el caso de siete alumnos detenidos en Aix-en-Provence y liberados después sin cargos. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la actuación policial y sostuvo que los arrestos corresponden a situaciones con violencia o incidentes.

Macron pide calma y acusa a la izquierda de aprovechar

El presidente Emmanuel Macron pidió que las manifestaciones se desarrollen "en calma, con orden y respetando tanto las personas como los bienes". Además, acusó al partido de izquierda radical La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, de intentar aprovechar el descontento juvenil.

Aunque las movilizaciones han sido mayoritariamente pacíficas, los enfrentamientos entre policías y manifestantes dejaron decenas de heridos, entre ellos 147 integrantes del personal educativo, según las autoridades. En Lens, un joven perdió una mano la semana pasada por la explosión de una granada aturdidora utilizada por las fuerzas de seguridad.

El alcance de las protestas también generó diferencias en las cifras. Mientras las autoridades esperaban entre 130.000 y 200.000 participantes para la jornada del martes, la agrupación juvenil intersindical informó de una asistencia cercana a 480.000 personas en todo el país.

Presupuesto 2027: ajuste fiscal y becas congeladas

Las movilizaciones se producen mientras el Gobierno busca aprobar en el Parlamento el presupuesto de 2027, que contempla un ajuste fiscal para reducir el déficit y la deuda públicos. Las organizaciones sindicales cuestionan las consecuencias de esa política sobre los servicios públicos y la financiación educativa.

Sophie Binet calificó el proyecto como “catastrófico para nuestra juventud y los trabajadores”. También denunció que las becas llevan cuatro años consecutivos congeladas, una situación que, según indicó, ha provocado que 80.000 estudiantes las pierdan. Además, criticó una reducción prevista de 200 millones de euros para las universidades y señaló que en los últimos dos años se han cerrado 30.000 plazas.

Por su parte, el primer ministro anunció que presentará enmiendas para recuperar algunas propuestas surgidas de una consulta en línea sobre los problemas educativos. La iniciativa recibió la participación de 88.000 estudiantes de secundaria, según el ministro Geffray.