El BOE publica el calendario laboral de 2027: estos son los festivos y puentes que podrán disfrutar los trabajadores en España
Las festividades nacionales, como el Día del Trabajo y la Fiesta Nacional de España, caen en viernes y lunes, lo que facilita largos fines de semana. La planificación es clave para disfrutar de los puentes.
El calendario laboral de 2027 ya permite a los trabajadores en España empezar a organizar sus vacaciones y planificar los próximos días de descanso. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las principales fechas festivas del año, con jornadas que caerán en viernes y lunes y facilitarán algunos fines de semana largos.
La distribución de los festivos nacionales y autonómicos será clave para quienes quieran aprovechar los puentes sin consumir demasiados días de vacaciones. Además, la Semana Santa y el mes de diciembre ofrecerán oportunidades para enlazar varias jornadas de descanso, aunque las fechas concretas dependerán de la comunidad autónoma y de los festivos locales.
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Estos son los principales festivos nacionales del calendario laboral de 2027
Entre las fechas destacadas figuran el Año Nuevo, el viernes 1 de enero; la Epifanía del Señor, el miércoles 6 de enero; y el Viernes Santo, el 26 de marzo. También se encuentran el Día del Trabajo, el 1 de mayo; la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre; y el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre.
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El calendario incluye asimismo el Día de la Constitución, el 6 de diciembre; la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre; y la Navidad, el 25 de diciembre. La festividad de la Asunción, el 15 de agosto, también aparece entre las fechas señaladas, aunque al caer en domingo su observancia puede variar según las decisiones de cada comunidad autónoma.
Semana Santa y diciembre ofrecen oportunidades para disfrutar de puentes
La Semana Santa será uno de los periodos importantes para planificar escapadas durante 2027. El Jueves Santo caerá el 25 de marzo y el Viernes Santo, el 26, aunque el primero no será festivo en todas las comunidades autónomas; algunas también celebrarán el Lunes de Pascua, el 29 de marzo.
Diciembre ofrecerá otra oportunidad para organizar varios días libres alrededor del Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, que se celebrarán el lunes 6 y el miércoles 8, respectivamente. Quienes puedan disponer del martes 7 como día libre tendrán la posibilidad de enlazar cinco jornadas de descanso, siempre que su calendario laboral y sus condiciones de trabajo lo permitan.