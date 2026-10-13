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El BOE publica el calendario laboral de 2027: estos son los festivos y puentes que podrán disfrutar los trabajadores en España

Las festividades nacionales, como el Día del Trabajo y la Fiesta Nacional de España, caen en viernes y lunes, lo que facilita largos fines de semana. La planificación es clave para disfrutar de los puentes.

El calendario laboral de 2027 en España ya está disponible, permitiendo a los trabajadores organizar sus vacaciones y planificar días de descanso.
El calendario laboral de 2027 en España ya está disponible, permitiendo a los trabajadores organizar sus vacaciones y planificar días de descanso. | Foto: España.es
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El calendario laboral de 2027 ya permite a los trabajadores en España empezar a organizar sus vacaciones y planificar los próximos días de descanso. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las principales fechas festivas del año, con jornadas que caerán en viernes y lunes y facilitarán algunos fines de semana largos.

La distribución de los festivos nacionales y autonómicos será clave para quienes quieran aprovechar los puentes sin consumir demasiados días de vacaciones. Además, la Semana Santa y el mes de diciembre ofrecerán oportunidades para enlazar varias jornadas de descanso, aunque las fechas concretas dependerán de la comunidad autónoma y de los festivos locales.

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Estos son los principales festivos nacionales del calendario laboral de 2027

Entre las fechas destacadas figuran el Año Nuevo, el viernes 1 de enero; la Epifanía del Señor, el miércoles 6 de enero; y el Viernes Santo, el 26 de marzo. También se encuentran el Día del Trabajo, el 1 de mayo; la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre; y el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre.

El calendario incluye asimismo el Día de la Constitución, el 6 de diciembre; la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre; y la Navidad, el 25 de diciembre. La festividad de la Asunción, el 15 de agosto, también aparece entre las fechas señaladas, aunque al caer en domingo su observancia puede variar según las decisiones de cada comunidad autónoma.

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Semana Santa y diciembre ofrecen oportunidades para disfrutar de puentes

La Semana Santa será uno de los periodos importantes para planificar escapadas durante 2027. El Jueves Santo caerá el 25 de marzo y el Viernes Santo, el 26, aunque el primero no será festivo en todas las comunidades autónomas; algunas también celebrarán el Lunes de Pascua, el 29 de marzo.

Diciembre ofrecerá otra oportunidad para organizar varios días libres alrededor del Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, que se celebrarán el lunes 6 y el miércoles 8, respectivamente. Quienes puedan disponer del martes 7 como día libre tendrán la posibilidad de enlazar cinco jornadas de descanso, siempre que su calendario laboral y sus condiciones de trabajo lo permitan.

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