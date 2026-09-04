Usar paneles solares en lugar de una valla: ¿Por qué instalarlos en forma vertical produce más electricidad que inclinados?

Las vallas solares están ganando terreno en Europa y las instalan de forma vertical. Foto: Shutterstock

Las vallas solares están ganando terreno en Europa y las instalan de forma vertical. Foto: Shutterstock

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las vallas suelen ser usadas para delimitar una propiedad. Sin embargo, algunas pueden cumplir una segunda función y generar electricidad mediante paneles fotovoltaicos bifaciales, una tecnología que busca aprovechar mejor la radiación solar durante distintas horas del día.

En Europa, esta idea ya ha comenzado a salir del terreno experimental e incorporarse a instalaciones reales. La propuesta resulta especialmente llamativa porque permite utilizar el espacio que ocuparía una cerca para producir energía, aunque sus ventajas frente a los paneles convencionales dependen de las condiciones concretas de cada instalación.

¿Por qué están montados los paneles verticalmente?

Los paneles que utiliza la empresa Next2Sun son bifaciales, lo que significa que pueden captar la radiación solar por sus dos caras. Al colocarse en posición vertical, presentan un perfil de generación diferente al de los módulos convencionales instalados sobre tejados.

Un usuario instala una cerca equipada de paneles solares. Foto: Green Aku

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de York, en Reino Unido, y publicado en la revista Scientific Reports, analizó precisamente este comportamiento. Los paneles convencionales, inclinados y orientados hacia el sur, tienden a concentrar una mayor producción alrededor del mediodía.

Los sistemas bifaciales verticales, en cambio, pueden aprovechar mejor la luz de las primeras horas de la mañana y del final de la tarde. Esto puede acercar a una parte de la generación a los momentos en que muchas viviendas registran un mayor consumo eléctrico.

Un sistema convencional puede generar una cantidad considerable de energía cuando el consumo doméstico es relativamente bajo, por lo que parte de ella puede terminar almacenada en una batería o enviarse a la red. Los módulos verticales pueden distribuir de manera diferente esa generación a lo largo de la jornada.

Pero hay una precisión fundamental: que un panel sea vertical y bifacial no significa automáticamente que vaya a producir más electricidad que un sistema convencional de tejado durante todo el día o durante todo el año. Su ventaja depende del momento de generación, la orientación, la radiación disponible y las características del lugar donde se instala.

¿Qué demostró el experimento con paneles solares?

Los investigadores analizaron durante aproximadamente un año el rendimiento de un sistema fotovoltaico bifacial instalado verticalmente, con una potencia máxima de 1,5 kW. Después compararon sus resultados con los de otras dos configuraciones: un sistema vertical con paneles que captaban luz por una sola cara y otro sistema convencional con los módulos inclinados 45 grados.

Una vivienda rodeada por un valla con paneles solares. Foto: Jacksons Fencing

Los resultados mostraron diferencias importantes según la hora y la estación. Durante las primeras horas de la mañana, el sistema bifacial vertical produjo un 26,91% más de energía que el sistema convencional inclinado. Al final de la tarde, la diferencia llegó al 22,88%. Durante el invierno, la ventaja frente al sistema inclinado alcanzó en determinados periodos el 24,52%.

Estas cifras deben interpretarse con cautela. No significan que cualquier valla fotovoltaica vaya a producir automáticamente un 26,91% más de electricidad que unos paneles instalados en un tejado.

El experimento se realizó en una ubicación concreta y bajo unas condiciones determinadas. Por ello, sus resultados sirven para demostrar el potencial de esta configuración, pero no permiten garantizar el mismo rendimiento en todas las viviendas.

¿Cuánta electricidad puede producir una valla solar?

La generación depende de numerosos factores, entre ellos la longitud de la valla, la orientación, las sombras, el tipo de módulos, el clima y las características del terreno que rodea los paneles.

En el caso de una instalación de 10 metros, las estimaciones divulgadas sobre estos sistemas sitúan la potencia instalada aproximadamente entre 1 y 1,5 kW, aunque el rendimiento real puede variar considerablemente según las condiciones del lugar.

Por ello, no conviene convertir una estimación concreta de producción anual en una cifra garantizada para cualquier vivienda. La cantidad de electricidad generada debe calcularse teniendo en cuenta la radiación solar disponible, las pérdidas del sistema, las sombras y la configuración específica de los módulos.

Uno de los aspectos más interesantes de esta tecnología no es necesariamente producir más electricidad en términos absolutos, sino cambiar cuándo se genera. Una mayor producción durante la mañana y la tarde puede resultar útil para determinadas viviendas, especialmente cuando existe un consumo elevado en esos periodos.

La superficie que rodea a la valla también importa

En los paneles bifaciales no solo cuenta la luz que llega directamente desde el Sol. También es relevante la radiación que rebota en las superficies próximas y alcanza la parte posterior de los módulos.

Este fenómeno se conoce como albedo. Las superficies claras reflejan una mayor cantidad de radiación, mientras que las oscuras absorben más y reflejan menos.

En el experimento de York había grava blanca debajo y alrededor de los paneles. Esta superficie favorecía la reflexión de la luz hacia la parte posterior de los módulos, aumentando la cantidad de radiación que podían aprovechar.

En una vivienda real, las condiciones pueden ser muy diferentes. El césped, la tierra, la grava, la nieve u otras superficies cercanas pueden modificar la cantidad de luz reflejada. Por eso, el rendimiento de una instalación bifacial depende también de lo que haya alrededor de los paneles.

La posición de la estructura es igualmente importante. Según Next2Sun, la producción depende de las condiciones concretas de cada propiedad y de la configuración elegida para el sistema.

El calor excesivo puede reducir la eficiencia de los paneles

La temperatura también influye en el rendimiento fotovoltaico. Cuando las células solares alcanzan temperaturas elevadas, su eficiencia suele disminuir. Por esta razón, dos paneles expuestos a una radiación solar similar pueden ofrecer un rendimiento diferente si trabajan a temperaturas distintas.

Las estructuras verticales pueden presentar además una característica favorable: el aire puede circular por ambas caras de los módulos, lo que puede facilitar su refrigeración frente a determinadas instalaciones sobre tejados.

Sin embargo, este efecto no debe considerarse una ventaja automática. La ventilación real depende del diseño de la estructura, la separación respecto a otros elementos, el viento, el tipo de módulo y las condiciones climáticas de cada zona.

¿Cuánto cuesta una valla solar?

Next2Sun indica un precio inicial de 250 euros por metro. La compañía señala que el coste definitivo depende de factores como la longitud de la valla, los módulos seleccionados y las condiciones de instalación.

Tomando únicamente ese precio de partida, una valla de 10 metros tendría un coste inicial de:

10 metros × 250 euros = 2.500 euros

Sin embargo, esa cantidad no representa necesariamente el precio final del proyecto. A ella pueden sumarse los gastos de montaje, cimentación, cableado, componentes eléctricos y otros elementos necesarios para poner el sistema en funcionamiento.

Next2Sun estima que determinados sistemas pueden recuperar la inversión en aproximadamente ocho años. Se trata de una estimación y no de un periodo de amortización garantizado para todos los propietarios, ya que la rentabilidad depende de la producción obtenida, el consumo eléctrico, los precios de la electricidad y otros factores.

La solución puede resultar especialmente atractiva para viviendas cuyo tejado permanece en sombra, tiene un espacio limitado o no presenta una orientación adecuada para instalar paneles convencionales.

Casi 500 vallas fotovoltaicas instaladas en Europa

La tecnología ya no se limita a los experimentos de laboratorio. Según Euronews, Next2Sun había instalado 479 vallas fotovoltaicas en seis países europeos hasta junio de 2026, con una longitud acumulada de aproximadamente 10 kilómetros.

La propuesta combina dos funciones en una misma estructura: delimitar una propiedad y generar electricidad. De esta manera, un espacio que normalmente tendría únicamente una función constructiva puede convertirse también en una superficie de generación energética.

¿Para quién puede ser una buena solución?

Una valla fotovoltaica puede ser especialmente interesante en propiedades con límites largos, poca sombra y suficiente espacio para instalar los módulos. También puede representar una alternativa cuando el tejado de una vivienda no reúne las condiciones adecuadas para un sistema solar convencional.

Otro posible beneficio está relacionado con el horario de generación. Si una vivienda consume una cantidad importante de electricidad durante la mañana y la noche, el perfil de producción de los módulos verticales puede resultar más conveniente que concentrar una mayor parte de la generación alrededor del mediodía.

Aun así, las cercas fotovoltaicas no sustituyen a los paneles de tejado en todas las situaciones. Su principal atractivo está en aprovechar un espacio que ya tendría una función —delimitar una propiedad— y añadirle otra: producir electricidad.