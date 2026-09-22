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Jack Nicholson donó en secreto un terreno de 24 hectáreas en Los Ángeles para proteger un bosque de robles donde vivían ciervos

La donación, mantenida en secreto inicialmente, conecta áreas naturales protegidas y se suma a esfuerzos previos, como la donación de 74 acres por Alex Trebek en 1988.

Jack Nicholson donó 24 hectáreas en Coldwater Canyon, Los Ángeles, a la Santa Monica Mountains Conservancy.
Jack Nicholson donó 24 hectáreas en Coldwater Canyon, Los Ángeles, a la Santa Monica Mountains Conservancy. | Foto: Fotograma
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Jack Nicholson tenía un terreno de 24 hectáreas en Coldwater Canyon, una zona de Los Ángeles donde podía desarrollar un proyecto inmobiliario. En 1994, el actor contaba incluso con autorización para construir cuatro viviendas en la propiedad.

Sin embargo, Nicholson tomó una decisión completamente distinta: cedió el terreno a la Santa Monica Mountains Conservancy. Durante la operación pidió que su identidad permaneciera en secreto, mientras el bosque de robles y la fauna del lugar quedaban protegidos.

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El terreno donde Jack Nicholson podía construir cuatro casas

La propiedad ocupaba unas 60 acres, equivalentes a cerca de 24 hectáreas, y contaba con permisos para levantar cuatro viviendas. En lugar de avanzar con ese proyecto, el actor de 'El resplandor' decidió transferir el terreno a una entidad dedicada a la conservación.

La zona tenía un bosque de robles y era utilizada por distintas especies de fauna, entre ellas ciervos. Al evitar que el terreno fuera urbanizado, la donación permitió conservar un espacio natural que podía conectarse con otras áreas protegidas de las montañas de Santa Mónica.

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Una donación que Nicholson mantuvo en secreto

El actor solicitó que su identidad no fuera revelada durante la transferencia del terreno. Con el tiempo, sin embargo, se conoció que había sido Nicholson quien había cedido las 24 hectáreas para su conservación.

La propiedad pasó así de estar destinada a un posible desarrollo de cuatro viviendas a formar parte de un espacio protegido. El gesto tuvo además un antecedente: en 1988, el presentador Alex Trebek había donado otras 74 acres a la misma organización para ampliar las zonas naturales protegidas de Los Ángeles.

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