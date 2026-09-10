Gobierno de Colombia libera fondos de pensiones para financiar la reconstrucción tras el terremoto de agosto

El Gobierno de Colombia autorizó el acceso extraordinario al Fonpet para ayudar a departamentos y municipios afectados por el terremoto de agosto | AFP

El Gobierno de Colombia autorizó el acceso extraordinario al Fonpet para ayudar a departamentos y municipios afectados por el terremoto de agosto | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Gobierno de Colombia autorizó por única vez el acceso extraordinario al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para que departamentos y municipios afectados por el terremoto de agosto puedan disponer de recursos frente a la emergencia. La medida forma parte de 11 decretos firmados por el presidente Abelardo de la Espriella, quien busca acelerar la recuperación de las zonas damnificadas.

El mandatario anunció las disposiciones el miércoles 9 de septiembre, tras el primer Consejo de Ministros que encabezó en la Casa de Nariño. De la Espriella explicó que las normas buscan dar liquidez y capacidad de ejecución a los territorios. "Estamos removiendo obstáculos. Ahora viene lo más importante: ejecutar", afirmó.

TE RECOMENDAMOS ALCALDÍA DE LIMA: ¿QUIÉN TIENE LOS NÚMEROS A SU FAVOR? | ASTROMOOD

Colombia crea fondo para financiar la reconstrucción

Uno de los principales decretos establece el Fondo Patria Milagro, instrumento destinado a canalizar y administrar fondos nacionales e internacionales en las áreas afectadas. El Ejecutivo calcula que las obras de recuperación requerirán más de 30 billones de pesos, equivalentes a unos 9.500 millones de dólares.

El paquete también incluye 17 medidas financieras, administrativas e institucionales que permitirán otorgar liquidez temporal a departamentos y municipios. En ese marco, las autoridades locales podrán acceder al Fonpet bajo las condiciones fijadas por el decreto de emergencia económica y con criterios de responsabilidad fiscal.

"Son recursos que podrán convertirse en capacidad de respuesta en los territorios", sostuvo De la Espriella, quien defendió la necesidad de entregar herramientas financieras a alcaldes y gobernadores, al considerar que están en la primera línea de respuesta ante las necesidades de sus comunidades.

Energía, educación y obras por impuestos entre las medidas

Los decretos contemplan una destinación temporal de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura con el fin de contribuir a garantizar el servicio de energía en los lugares donde las estructuras o las operaciones sufrieron daños. El Gobierno destacó la importancia de este suministro en hogares, hospitales, comercio, comunicaciones y recuperación económica.

Otra disposición incorpora una modalidad especial de obras por impuestos, mediante la cual una constructora financia proyectos y luego descuenta ese monto de su tributación. La medida busca sumar al sector privado a la recuperación de vías, infraestructura, equipamiento y establecimientos educativos.

Además, las entidades territoriales podrán financiar o cofinanciar proyectos fuera de su propia jurisdicción durante la crisis. El presidente justificó esta medida porque "una emergencia de esta magnitud no reconoce fronteras municipales ni departamentales".

En educación, los colegios con daños graves podrán trasladar temporalmente sus actividades a otros espacios. También habrá recursos que permitirán garantizar su funcionamiento y flexibilidad temporal en el calendario académico.

Un mes después: 331 muertos y daños en 498 municipios

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió el 10 de agosto a las 07:34 hora local, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a 103 kilómetros de profundidad. Según el último reporte citado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dejó 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos, además de 466.709 personas afectadas de 296.738 familias.

El sismo provocó daños en 498 municipios de 16 departamentos. El balance incluye 36.326 viviendas destruidas, 202.002 averiadas y 743 edificios colapsados. En educación, 4.313 de los 13.700 colegios del país registraron afectaciones.

La emergencia también generó cuestionamientos a la gestión gubernamental. De la Espriella recibió críticas por lanzar balones con propaganda de su partido a damnificados en Buenaventura, mientras que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue cuestionado por asistir a una boda en Santa Marta pocos días después del sismo.