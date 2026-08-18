HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

¿Reutilizas botellas de plástico? Un estudio revela el problema invisible que puede aparecer después de varios días

El contacto frecuente con manos y superficies puede introducir microorganismos. Pequeñas irregularidades del plástico son focos de contaminación si no se limpian correctamente.

Reutilizar botellas de plástico ayuda a reducir residuos, pero requiere una higiene adecuada para evitar la acumulación de microorganismos.
Reutilizar botellas de plástico ayuda a reducir residuos, pero requiere una higiene adecuada para evitar la acumulación de microorganismos. | Foto: Magnific
Escuchar
Resumen
Compartir

Reutilizar una botella de plástico puede parecer una forma sencilla de reducir residuos, pero mantenerla durante varios días requiere una higiene adecuada. El problema no siempre es visible a simple vista.

El contacto con la boca, las manos y distintas superficies puede introducir microorganismos en el recipiente. Si además hay humedad, restos de bebidas, rayones o zonas difíciles de limpiar, las bacterias pueden acumularse con mayor facilidad.

PUEDES VER: Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas

lr.pe

El uso prolongado puede favorecer la acumulación de bacterias

Una botella descartable rellenada ocasionalmente no supone necesariamente un riesgo inmediato si está limpia y contiene agua potable segura. La situación cambia cuando se utiliza durante varios días sin una limpieza adecuada.

Los rayones y pequeñas irregularidades del plástico pueden convertirse en lugares donde se adhieran microorganismos. La tapa y la boca también requieren especial atención porque están expuestas al contacto constante con las manos y la boca.

PUEDES VER: Más de 200.000 recipientes de residuos radiactivos yacen en el fondo del Atlántico: algunos tienen fugas y ahora buscan saber qué pasará

lr.pe

El contenido y la falta de limpieza aumentan el riesgo

No es lo mismo rellenar una botella con agua que utilizarla repetidamente para guardar jugos, gaseosas u otras bebidas. Los líquidos con azúcar pueden favorecer la multiplicación de microorganismos, especialmente si permanecen durante horas a temperaturas elevadas.

Una investigación publicada en Environmental Research en 2025 encontró que la contaminación microbiológica podía aumentar cuando las botellas no se lavaban previamente. El lavado adecuado, incluido el uso del lavavajillas en las condiciones estudiadas, redujo considerablemente la carga microbiana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Científicos estudiaron dientes de ratón y descubrieron por qué las muelas del juicio causan tantos problemas en humanos

Científicos estudiaron dientes de ratón y descubrieron por qué las muelas del juicio causan tantos problemas en humanos

LEER MÁS
La ingeniería antisísmica no nació en la era moderna: esta ciudad de América Latina ya la utilizaba hace 5.000 años

La ingeniería antisísmica no nació en la era moderna: esta ciudad de América Latina ya la utilizaba hace 5.000 años

LEER MÁS
Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas

Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas

LEER MÁS
Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación

La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación

LEER MÁS
La ingeniería antisísmica no nació en la era moderna: esta ciudad de América Latina ya la utilizaba hace 5.000 años

La ingeniería antisísmica no nació en la era moderna: esta ciudad de América Latina ya la utilizaba hace 5.000 años

LEER MÁS
La NASA afirma que El Niño está alterando la vida marina: detectan disminución del fitoplancton en el Pacífico

La NASA afirma que El Niño está alterando la vida marina: detectan disminución del fitoplancton en el Pacífico

LEER MÁS
Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas

Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025