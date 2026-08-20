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Pasó 9 años ahorrando para comprar un terreno y terminó construyendo su casa con 7 toneladas de plástico reciclado

La vivienda, ubicada en Alajuelita, fue realizada con más de siete de plástico, mostrando cómo este material puede transformarse en bloques útiles para la construcción.

Casa fabricada con plástico.
Casa fabricada con plástico. | Foto: Econews
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Cumplir el sueño de tener una casa propia llevó a Cindy Mora varios años de esfuerzo y ahorro en Costa Rica. La mujer pasó nueve años reuniendo dinero para comprar un terreno y, después, encontró una alternativa para afrontar el costo de la construcción. Junto a su hijo Fabrizio, decidió levantar su vivienda utilizando plástico reciclado como uno de sus principales materiales.

La obra se extendió durante ocho años y finalmente permitió que ambos tuvieran un hogar desde mayo de 2026. La vivienda se encuentra en el barrio Lámparas de Alajuelita, cerca de San José, y fue desarrollada mediante una iniciativa de varias organizaciones.

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Una casa construida con más de 800 bloques reciclados

La vivienda fue posible gracias a una iniciativa impulsada por Hábitat para la Humanidad Costa Rica, Procter & Gamble, Urbarium y Ekojunto. En total, se utilizaron más de siete toneladas de plástico reciclado para fabricar los bloques que forman parte de la estructura de la casa. La iniciativa busca demostrar que estos residuos pueden convertirse en materiales útiles para construir viviendas.

Aunque incorpora materiales reciclados, la casa cuenta con las características de una vivienda convencional y está preparada para ser habitada. Tiene cimientos, tejado, instalaciones eléctricas, fontanería, puertas y ventanas, además de una distribución que permite desarrollar una vida cotidiana normal. Desde el exterior, incluso, la construcción mantiene el aspecto de una casa tradicional.

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Ocho años para convertir un terreno en un hogar

La construcción de la vivienda tardó ocho años, un periodo que se sumó a los nueve que Cindy necesitó para conseguir el dinero destinado a comprar el terreno. Su historia refleja las dificultades que enfrentan muchas personas con recursos limitados para acceder a una vivienda propia. La alternativa del plástico reciclado permitió reducir costos y hacer posible el proyecto familiar.

La iniciativa también plantea una alternativa para aprovechar grandes cantidades de residuos y darles una segunda utilidad en la construcción. El proyecto combina el acceso a una vivienda con el reciclaje y busca abrir el camino a nuevas soluciones habitacionales sostenibles. Así, los residuos plásticos que normalmente terminarían contaminando el ambiente se convierten en parte de un hogar.

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