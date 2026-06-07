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Europa produce gas natural sin extraer combustibles fósiles: esta es la planta que usa hidrógeno verde para proveer a la red energética

Este proyecto permite generar metano renovable sin extraer combustibles fósiles, y utiliza la infraestructura gasística existente en el continente europeo.

Europa avanza en su transición energética con una planta en Miajadas, Extremadura, que produce metano sintético renovable a partir de hidrógeno verde y CO2 reciclado.
Europa avanza en su transición energética con una planta en Miajadas, Extremadura, que produce metano sintético renovable a partir de hidrógeno verde y CO2 reciclado. | Foto: Dall-E
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Europa acaba de dar un paso importante en su transición energética con una tecnología que permite producir gas natural sin necesidad de extraer combustibles fósiles del subsuelo. En la región española de Extremadura, una planta ya fabrica metano sintético renovable a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono reciclado y aprovecha la infraestructura gasística que ya existe en el continente.

El proyecto, desarrollado por la empresa alemana Turn2X en la localidad de Miajadas, busca ofrecer una alternativa sostenible para sectores industriales que todavía dependen del gas. La iniciativa demuestra que es posible generar combustible compatible con los actuales gasoductos sin recurrir a nuevas perforaciones ni a la explotación de yacimientos fósiles.

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Cómo funciona la planta que produce gas renovable en España

La instalación utiliza una tecnología conocida como Power to Gas (P2G), que transforma electricidad renovable en combustible gaseoso. El proceso comienza con la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis alimentada por energía procedente de fuentes renovables. Posteriormente, ese hidrógeno se combina con dióxido de carbono biogénico capturado de una planta de bioetanol cercana.

A través de la denominada reacción de Sabatier, ambos elementos se convierten en metano sintético de alta pureza. El resultado es un gas renovable que puede ser transportado y utilizado mediante la misma infraestructura que actualmente distribuye gas natural convencional, lo que reduce la necesidad de realizar grandes inversiones en nuevas redes energéticas.

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Un proyecto respaldado por Europa para reducir la dependencia energética

La planta de Miajadas se convirtió en la primera de Europa en inyectar metano sintético renovable directamente en una red real de distribución de gas. Este avance ha despertado el interés de la Unión Europea, que seleccionó la iniciativa dentro de la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno como parte de su estrategia para disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados.

El proyecto contempla una capacidad de electrólisis cercana a los 9 megavatios y prevé producir alrededor de 6.390 toneladas de hidrógeno renovable durante sus primeros 10 años de funcionamiento. Además, Turn2X ya estudia ampliar sus operaciones en Extremadura, una región que se ha convertido en un punto estratégico para el desarrollo de la economía del hidrógeno gracias a su elevado potencial solar y su futura conexión con corredores energéticos europeos.

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