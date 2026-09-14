Camioneta explota al ingresar a campo minado en la frontera entre Chile y Perú: tesis apunta "operación de contrabando"

La Fiscalía de Arica lleva a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente. Foto: Fiscalía de Arica y Parinacota.

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Una camioneta que ingresó a Chile desde Tacna con dos personas a bordo terminó destruida tras entrar en un campo minado y activar dos minas antitanque cerca del Hito 16, en la Región de Arica y Parinacota, según confirmó el medio Emol. Las autoridades investigan el paradero del conductor y las circunstancias en que el vehículo ingresó al área restringida.

El hecho ocurrió pasadas las 23:30 horas del domingo, a unos 280 metros del límite político internacional con Perú. La camioneta, identificada preliminarmente como una Ford F-150, ingresó al campo minado después de vulnerar las medidas de seguridad instaladas en el perímetro.

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"Se investiga si es que existen víctimas fatales", informó la Fiscalía de Arica y Parinacota.

El vehículo había pasado por Chacalluta

Según citó el medio chileno, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, señaló que la camioneta "ya había ingresado a Chile desde Tacna a las 5 de la tarde del domingo. Había retornado de Tacna hacia Arica con dos personas. Una de las cuales retornó en otro vehículo por el mismo Paso Chacalluta. La segunda creemos que pudo ser la que habría estado en este vehículo".

La investigación aún debe establecer la identidad y el paradero del supuesto conductor que estaba al mando de la camioneta cuando ocurrió la explosión.

Los peritajes preliminares indican que el vehículo atravesó las medidas de protección del sector antes de activar los explosivos. "El vehículo que ingresó cortó alambres de púa y movió barreras metálicas de contención para acceder a este espacio. Tras pisar una mina antitanque, se generó una segunda detonación simultánea que destruyó la camioneta por completo", detalló Sayes.

Posible operación de contrabando

En el lugar fueron encontrados restos de cátodos de cobre, mascarillas de seguridad y repuestos. El hallazgo, sostuvo la autoridad, "refuerza la tesis de que se trataba de una operación de contrabando de mineral con destino al país vecino".

Sayes remarcó además que "debemos ser claros que el lugar se encuentra con señalética internacional que acusa que es un campo minado y que se prohíbe su ingreso".

Por su parte, la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera de Arica, Paulina Brito, explicó que "por la alta temperatura generada por las detonaciones que destruyó prácticamente toda evidencia en la cabina, por lo que hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni hallazgos biológicos. Sin perjuicio, se trabaja intensamente en poder esclarecer los hechos".

"No podemos descartar ni asegurar nada, ya que la complejidad del sitio hace complejo el trabajo pericial e investigativo", enfatizó.

Brito también había señalado que "se pudo determinar que esta camioneta transportaba, aparentemente, cátodos de cobre y, además, diversos implementos, como mascarillas o repuestos de mascarillas", y que "por el momento no se ha encontrado ninguna persona que esté en el lugar o del incendio que ocurrió posterior".

La fiscal Brito indicó que "desde tempranas horas de esta mañana (07:00 horas), personal especializado del Ejército de Chile trabaja en el aseguramiento del área y en la delimitación de una senda segura que permita a los equipos periciales operar in situ. Debido a la presencia de armamento explosivo remanente, las labores en el sitio del suceso se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad".

El general de Ejército Manuel Provis Baker, jefe para el Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota, explicó que la camioneta fue detectada mediante los sistemas de vigilancia desplegados en la frontera. Añadió que se trata de un sector "debidamente señalizado por la normativa internacional en distintos idiomas, visible, sin duda", y calificó el ingreso como "una acción temeraria que buscó vulnerar nuestras fronteras".