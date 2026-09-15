Estados Unidos confirma que posee armas espaciales en la órbita de la Tierra: se desconoce si son nucleares

La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció por primera vez que cuenta con armamento estacionado en el espacio. Foto: NASA

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Estados Unidos confirmó por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense tiene armas desplegadas en órbita terrestre. Troy E. Meink, secretario de la Fuerza Aérea, aseguró el lunes durante una conferencia que estos sistemas pueden defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles.

"Estamos aumentando nuestra preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a las fuerzas conjuntas frente a acciones hostiles de adversarios", declaró Meink.

¿Qué armas espaciales desplegó EE. UU. en órbita?

El Pentágono no precisó qué tipo de armamento se encuentra en el espacio ni cuántos sistemas existen. Además, tampoco existen indicios de que estas armas sean nucleares, aunque la confirmación volvió a poner sobre la mesa el riesgo de una carrera armamentista fuera de la Tierra.

El comunicado oficial de la Fuerza Aérea no identifica los sistemas que Meink describió como armas de control espacial. El funcionario tampoco ofreció detalles posteriores sobre sus características. Por ello, lo único confirmado es su existencia y su capacidad para actuar contra amenazas dirigidas a las fuerzas estadounidenses.

"Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles del adversario", afirmó el funcionario.

El anuncio se produjo dentro de una presentación más amplia sobre la modernización militar de Estados Unidos. Meink destacó programas con sistemas autónomos y nuevas capacidades espaciales. Entre ellos mencionó el Space-Based Interceptor, un programa que, según el funcionario, pasó del contrato inicial a disponer de hardware preparado para el vuelo en menos de un año. También anunció el comienzo de los lanzamientos de una constelación espacial destinada a detectar objetivos aéreos.

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El desarrollo de la guerra en Oriente Medio

Además, Meink señaló que los avances de los adversarios y la experiencia en Irán han impulsado un mayor enfoque en la Defensa Puntual, término que el departamento utiliza para describir cómo se defienden sus bases, aeródromos y operaciones de las amenazas aéreas. Meink hizo hincapié en la necesidad de un nuevo entrenamiento y una mayor atención para garantizar que esta función crítica sea unificada y fluida, y que se eliminen las peligrosas deficiencias en la era de los drones y la IA.

Como ya lo había hecho anteriormente, Meink destacó la necesidad de un cambio continuo en el diseño de las fuerzas para incluir una combinación potente y dominante de sistemas tripulados y no tripulados.

"Cuando combinemos aeronaves tripuladas con sistemas autónomos de bajo costo, podremos desplegar un poder de combate a gran escala", concluyó.

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¿Qué tan peligroso es el uso de armas en el espacio?

Una detonación nuclear fuera de la atmósfera podría afectar a numerosos satélites y dejar radiación en órbita durante años. Un antecedente ocurrió el 9 de julio de 1962, cuando Estados Unidos detonó la bomba de Starfish Prime, de 1,45 megatones, a unos 400 kilómetros de altura sobre el Pacífico. La explosión alteró las comunicaciones por radio, produjo auroras artificiales y dañó o destruyó ocho de los 24 satélites que entonces estaban en órbita, según un informe de Live Science.

El riesgo actual sería mayor debido a la enorme cantidad de objetos que rodean el planeta. Hoy se rastrean más de 48.000 objetos lanzados por más de 190 países. Muchos de ellos sostienen servicios de comunicación, navegación, meteorología, observación terrestre y operaciones militares, según el astrónomo Jonathan McDowell.

¿Cómo se podría detectar un arma nuclear escondida en un satélite?

Una investigación de viabilidad dirigida por el físico del MIT Areg Danagoulian plantea una posible forma de identificar material nuclear oculto dentro de una nave espacial. La propuesta utiliza protones de alta energía atrapados por el campo magnético terrestre. Cuando estas partículas interactúan con elementos radiactivos, como el uranio, pueden producir una intensa emisión de neutrones.

Según los cálculos del estudio, un detector del tamaño aproximado de una enciclopedia podría identificar esos neutrones desde unos cuatro kilómetros de distancia tras cerca de una semana de observación. Una separación menor permitiría obtener señales en menos tiempo.

El problema no sería únicamente tecnológico. Para inspeccionar una nave, habría que mantener otro satélite muy cerca durante un periodo prolongado, una situación que podría interpretarse como espionaje o preparación para un ataque.